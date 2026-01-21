Гърмящи печки, мигащи лампи, сурова храна: Как живеят с ток от 170 волта в Ботевградско

Високо напрежение заради ниско напрежение в Ботевградско.

Печки, бойлери и климатици, които изключват и не могат да се използват, заради ниско напрежение на тока - това е проблем, с който от години живеят много семейства в няколко ботевградски села. Абонатите се оплакват, че подаваното напрежение към домовете им е 160-170 волта, които не са достатъчно за нормални ежедневни дейности като пране или готвене. Горят уреди, крушките светят на определен интервал от време, а храната често остава сурова, оплакват се хората в репортаж на Нова телевизия. Твърдят, че не могат да включат повече от един електроуред, без това да доведе до "аварии". Че често храната им остава полусурова.

От "Електрохолд" посочват, че абонатите злоупотребяват и претоварват мрежата.

Множество хора, страдащи дълго заради ниското напрежение, се бяха събрали, за да дадат гласност на темата. Пред екипа на телевизията Диляна споделя, че да приготви мусака за децата си ѝ отнело малко над 4 часа. „За да успея да включа печката, всички останали уреди трябваше да бъдат изключени. И това е така от около две години и половина", разказва жената.

Друга потърпевша посочи, че в сряда сутрин напрежението било около 181 волта на едната фаза. „Вечер след 17 часа токът е под 200 волта", отбелязва тя.

Кметът на Трудовец Еленко Иванов заяви, че хората са притеснени и подават множество сигнали за проблемите - включително до него. „Говорим с енергодружеството. В момента те правят различни локални инвестиции, но трябва малко по-глобално да се подходи, за да се нормализира ситуацията в селото", каза той.

Хората споделят, че електроуредите им горят непрекъснато. „Има много ниско и много високо напрежение. Стигал съм до 140 волта. Имало е и моменти, в които липсват фази. Всичко е снимано и протоколирано от сървъри и системи, които имам вкъщи, за да ми опазят техниката. Стигал съм и до 276 волта, при които уредите горят", обясни потърпевш.

Други хора заявиха, че има проблеми с тока, а сметките, които плащат, не са никак ниски.

От "Електрохолд" изпратиха позиция, в която посочват, че "абонатите злоупотребяват с предоставената им мощност", а именно - заявили са по-малко потребление, отколкото ползват.

Ето и пълния текст на позицията:

На база на получените сигнали за смущения в качеството в с. Трудовец дружеството вече е предприело необходимите мерки, за да се гарантира стабилно електрозахранване. Част от установените отклонения вече са отстранени, а изпълнението на техническите мероприятия за останалите ще започне при подходящи метеорологични условия по ул. "Шейново", ул. "Здравец", ул. "Спортна среща" и ул. "Хр. Ботев".

Освен това ще се извърши извънредна проверка за нерегламентирано завишаване на предоставената мощност, което се контролира чрез комутационни устройства, монтирани в електромерните табла.

Съоръженията в района са оразмерени съобразно предоставената мощност на клиентите. Включването на електрически уреди с мощност, надвишаваща тези граници, води до претоварване и повишава вероятността от възникване на аварийни ситуации и смущения в електрозахранването. Дружеството призовава клиентите да проверят дали предоставената им мощност отговарят на реалното потребление на уредите в тяхното домакинство и при необходимост да заявят увеличаване на мощността. Това може да стане в център за клиенти на дружеството.

Потребителите може да подават и сигнали за влошено качество на електроенергия по регламентирания ред в център за клиенти на дружеството.