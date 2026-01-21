ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството в Гренландия подготвя населението з...

"Възраждане": Снощи имаше грубо и грозно прекрояване на Изборния кодекс

Юристите от "Възраждане" Петър Петров и Цвета Рангелова Снимка: Румяна Тонева

Като "грубо и грозно прекрояване" определи снощните промени на Изборния кодекс депутатката от "Възраждане" Цвета Рангелова, която е член на правната комисия. Комисията заседава до към 4,30 часа тази сутрин, за да приеме на второ четене промени в изборното законодателство, с които депутатите вписаха в закона, че вече ще гласуваме на хартия, която ще се брои от "оптични сканирали устройства".

"Възраждане" имаха проект за 100% машинно гласуване, но не срещна подкрепа. Мнозинството ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН подкрепиха купуването на новите машини. "Те искат да направят подмяна на вота, изборни манипулации и служебно да спечелят следващите избори", каза за тях Рангелова днес преди началото на пленарното заседание.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

