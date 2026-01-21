Акушерки от цялата страна бяха наградени по случай Бабинден

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) награди осем акушерки от цялата страна по случай случай 21 януари – Денят на родилната помощ, съобщиха от пресцентъра на асоциацията, цитиран от БТА.

Наградите са в четири категории, а целта на инициативата е да мотивира хората, които отдават живота си на тази професия.

Наградите са в четири категории – „Акушерка на утрешния ден“ (за най-младата практикуваща акушерка), „Мъдростта на опита“ (за акушерката с най-дълъг трудов стаж по специалността си), „Протегнати ръце“ (избрана най-много пъти за раждане през 2025 г.), както и „Иноватор“ – (за акушерка, успяла да въведе нова организация в родилната грижа, съвременен подход за грижа, иновации, или изявила се с научна статия в областта на родилната грижа).

Отличените акушерки бяха избрани измежду 66 номинации, изпратени от 16 регионални колегии на съсловната организация в цялата страна, се посочва в съобщението.

Плакети за „Акушерка на утрешния ден“ получават акушерът Ивайло Атанасов от Варна и акушерката Пламена Кехайова от Смолян.

В категорията „Мъдростта на опита“ плакети ще бъдат връчени на акушерката Дора Мрянова от Пловдив и акушерката Димитринка Филотеева-Стоева от Хасково.

В категория „Протегнати ръце“ плакет получават акушерката Петя Начева от Монтана и акушерката Томина Коева-Йорданова от Пазарджик.

В категория „Иноватор“ плакети получават акушерката Теодора Тодорова от Шумен и акушерката Олга Дукат от София.

С грамоти са отличени всички останали 58 номинирани акушерки.

От БАПЗГ поздравяват всички професионалисти по здравни грижи в страната с днешния празник и им пожелават здраве и удовлетворение от благородната професия, която са избрали.

Успоредно с това обаче съсловната организация не може да подмине и тревожните тенденции на кадрови дефицит сред акушерките не само в България, но и в целия свят, се посочва още в съобщението.

Акушерската професия ми дава прекрасната възможност да съм част от най-вълшебния момент за всяка една жена – раждането на детето ѝ. Това каза в интервю за БТА по повод днешния празник – Ден на родилната помощ, акушерката Виктория Андреева, която от три години е част от екипа на Акушеро-гинекологичния комплекс на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ в Плевен.