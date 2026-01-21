ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правителството в Гренландия подготвя населението з...

Времето София -4° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22131164 www.24chasa.bg

Акушерки от цялата страна бяха наградени по случай Бабинден

444
Традиционния ритуал за Бабинден "измиване" на ръце

Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) награди осем акушерки от цялата страна по случай случай 21 януари – Денят на родилната помощ, съобщиха от пресцентъра на асоциацията, цитиран от БТА.

Наградите са в четири категории, а целта на инициативата е да мотивира хората, които отдават живота си на тази професия. 

Наградите са в четири категории – „Акушерка на утрешния ден“ (за най-младата практикуваща акушерка), „Мъдростта на опита“ (за акушерката с най-дълъг трудов стаж по специалността си), „Протегнати ръце“ (избрана най-много пъти за раждане през 2025 г.), както и „Иноватор“ – (за акушерка, успяла да въведе нова организация в родилната грижа, съвременен подход за грижа, иновации, или изявила се с научна статия в областта на родилната грижа).

Отличените акушерки бяха избрани измежду 66 номинации, изпратени от 16 регионални колегии на съсловната организация в цялата страна, се посочва в съобщението.

Плакети за „Акушерка на утрешния ден“ получават акушерът Ивайло Атанасов от Варна и акушерката Пламена Кехайова от Смолян.

В категорията „Мъдростта на опита“ плакети ще бъдат връчени на акушерката Дора Мрянова от Пловдив и акушерката Димитринка Филотеева-Стоева от Хасково.

В категория „Протегнати ръце“ плакет получават акушерката Петя Начева от Монтана и акушерката Томина Коева-Йорданова от Пазарджик.

В категория „Иноватор“ плакети получават акушерката Теодора Тодорова от Шумен и акушерката Олга Дукат от София.

С грамоти са отличени всички останали 58 номинирани акушерки.

От БАПЗГ поздравяват всички професионалисти по здравни грижи в страната с днешния празник и им пожелават здраве и удовлетворение от благородната професия, която са избрали.

Успоредно с това обаче съсловната организация не може да подмине и тревожните тенденции на кадрови дефицит сред акушерките не само в България, но и в целия свят, се посочва още в съобщението. 

Акушерската професия ми дава прекрасната възможност да съм част от най-вълшебния момент за всяка една жена – раждането на детето ѝ. Това каза в интервю за БТА по повод днешния празник – Ден на родилната помощ, акушерката Виктория Андреева, която от три години е част от екипа на Акушеро-гинекологичния комплекс на Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ в Плевен. 

Традиционния ритуал за Бабинден "измиване" на ръце

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание