Със закриване на антикорупционната комисия започва работа парламентът днес. При гласуването на програмата си депутатите заковаха като първа точка точно това.

АПС опитаха да привикат земеделския министър Георги Тахов да даде обяснения за споразумението на ЕС с Меркосур. Явор Хайтов искаше информация как страната ни защитава своите земеделци и производители. Очакваше подкрепа и от бивши земеделски министри и производители от ГЕРБ. Само 92 обаче гласуваха "за" при прегласуването.

"Възраждане" пък поискаха изтегляне на Закона за киберсигурност, който е предвиден за разглеждане утре - не бивало да се случва при падащ парламент, а телекомите щели да бъдат обречени с измененията. В новия парламент трябва да има нов дебат, заяви Ангел Славчев. Мнозинството обаче не прие предложението му.

С декларация от парламентарната трибуна лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов обяви, че конституцията не се спазва, няма грижа и към правата на хората. И отново разказа лична история на човек, който бил пребит, след като се върнал от чужбина в България. Дори показа плакат със снимка на пострадалия. И обвини полицията, че не реагира.

"Тъпак безпардонен" пък го нарече лидерът на МЕЧ Радостин Василев, след като Михайлов пусна запис от негово медийно участие, който доказвал, че иска да бие хора. Председателката на НС Рая Назарян му наложи забележка за всички обиди, който той изсипа срещу представители на парламентарната група.

Атанас Славов излезе с декларация от името на ПП-ДБ в подкрепа в протеста за оставката на Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. През изминалата седмица внесохме проект на декларация, с която призоваваме бившия и.ф. главен прокурор да се оттегли от поста, който заема в противоречие със закона вече 6 месеца, напомни той. След което започна да изрежда различни законодателни инициативи на ПП-ДБ свързани с правосъдната система.

В своята декларация лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пък акцентира на протестите на земеделците срещу споразумението с Меркосур. Според него навлизането на евтина продукция от тези страни ще унищожи българското производство.