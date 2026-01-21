Бракониер от Карловско ще се труди безвъзмездно заради 0,65 кубика дърва

Не му е за първи път, но глобите не давали резултат

Мъж от карловското село Христо Даново, засечен да превозва с каруца 0,65 кубика дървесина без документи, ще трябва да положи 40 часа безвъзмезден труд в следващата година. Той бил засечен на черен път с дървата за огрев на 27 октомври м. г. от служители на Регионалната дирекция по горите.

Нарушението не му е за първи път, предишните два са му налагани глоби, но от това не последвал никакъв резултат. Затова и сега е наказан да се труди без възнаграждение. Дървесината ще бъде конфискувана, но каруцата - не, защото стойността й е далеч по-висока от тази на малкото количество превозвани с нея дърва.

Решението за това е на Районния съд в Карлово и подлежи на обжалване пред Административния в Пловдив.