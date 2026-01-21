ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Измамиха 88-годишен в Перник да даде 4 800 лв. за ...

Радостин Василев: Прилив от МЕЧ към Румен Радев няма да има

Весела Бачева

Радостин Василев и групата му МЕЧ в парламента днес Снимка: Велислав Николов

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев е убеден, че няма да има прилив от неговата партия към новия проект на президента в оставка Румен Радев.

"Няма да отиде, разбира се", отговори Василев на въпрос дали депутатката му Виолета Комитова ще се включи в евентуалната президентска партия. Причината е, че тя беше служебен регионален министър. Иначе след това беше депутатка и от "Български възход" - партията на Стефан Янев, също бивш служебен премиер на Радев.

"Прилив от МЕЧ към проекта на Радев няма да има нито избирателен, нито експертен, нито политически. (...) С Весела Лечева, Копринков, Ушев и корупционерите около Радев не можем да работим. Проявата на смелост е да се отървеш от тези хора", каза още Василев.

