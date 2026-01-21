ИТН: Има време служебният кабинет да вземе под наем нови машини

Има време сканиращи машини за гласуване да се вземат под наем - за това настоя в парламентарните кулоари шефът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов.

Ако изпълнителната власт има желание, ще намери машини, каза колегата му Александър Рашев. Йорданов настоя, че намирането им е работа на служебното правителство, което или щяло да ги вземе, "или ще саботира изборите".

"Това е прекрасното на тоя тип гласуване - членовете на СИК гледат от първия ред да няма простотии", коментира депутатът, подчертавайки, че хората с машините идват с екипа си и ги инсталират.

"Купихме машини грешно", каза Йорданов във връзка с наличните машини, които нарече "мадуровки". Той подчерта, че вече е имало разговори със сегашния министър на електронното управление за въвеждането на сканиращите устройства, има и предложения от 6 фирми, "така че процесът не е нулев".

Освен това членовете на комисиите нямало да попълват нищо, няма да има протокол от комисията, а запечатаната урна ще отива в РИК. "СИК-ове да стоят и допълват протоколи, да драскат по бюлетини, да допопълват - това е абсурдно и не може да се случи", доволен е той от среднощните поправки в Изборния кодекс.

Йорданов атакува ПП-ДБ защо са се отметнали от изчистването на "мъртвите души" в изборните списъци - в началото на този парламент в отговор на подписа от ИТН за санитарния кордон срещу Делян Пеевски подписали искането на ИТН. "Още тогава сме ги договорили, те го подписаха, а сега саботират този процес. Как може да има 1 млн. разлика в полза на избирателните списъци, а живото населението да е по-малко", попита той.