70-годишен нападна 19-годишна шофьорка в Плевен за неправилно паркиране

Скандал за неправилно паркиран автомобил е прераснал във физическа саморазправа на улица „Бяло море" в Плевен, съобщиха от полицията.

Случаят е от 19 януари, когато 19-годишна оставила колата си в нарушение, докато е била навън с кучето си. Мъж на 70 ѝ направил забележка за паркирането, след което спорът ескалирал.

Мъжът проявил агресия и нападнал жената. Нанесъл ѝ лека телесна повреда. Пострадалата е прегледана като са констатирани кръвонасядания в областта на дясната и лява предмишница, а мъжът е установен.

По случая е образувано досъдебно производство.