С вяла дискусия парламентът закри на първо четене комисията "Антикорупция" по проекта на ГЕРБ

Вяла дискусия и полупразна зала - така премина първото четене на трите законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Както и в правната комисия приет беше само проектът на ГЕРБ - СДС. Той получи подкрепата на 121 депутати от ГЕРБ, "ДПС - Ново начало", БСП - ОЛ и ИТН. Другите два законопроекта - на ДПС - Ново начало и ПП-ДБ не бяха приети.

Проектът на ДПС - Ново начало получи подкрепата на вносителите и на четирима независими, а този на ПП - ДБ - 58 гласа "за" от вносителите и от "Възраждане".

По предложение на ГЕРБ три дни ще е времето за внасяне на корекции между първо и второ четене.

Както е известно проектите за закриването на КПК, която беше създадена през 2023 г., бяха три. Най-рано, още в края на юли, беше внесен този на ДПС - Ново начало, вторият е на ПП-ДБ, който е от 30 септември м.г., а третият е на ГЕРБ - СДС. Той беше внесен преди малко повече от седмица. В началото на дебата вносителите представиха своите проекти.

Хамид Хамид от ДПС - Ново начало обясни, че част от дейностите - проверка и подаване на имуществените декларации, отива в Сметната палата. Той припомни, че преди години те бяха там. Новият момент в техния проект е, че към Сметната палата минава и конфликта на интереси. Друга част - противодействието на корупцията, отива в ДАНС.

Вторият проект е на ПП-ДБ. Той беше представен от Божидар Божанов, който отново повтори тезата си, че в сегашния си вид КПК е бухалка.

"И затова е видимо, че тази комисия трябва да изчезне в този си вид", каза той. Според него основният разследващ орган срещу корупцията трябва да е прокуратурата. По техния проект КПК ще бъде заменена "с една много по-малка комисия", която ще се занимава с противодействие на корупцията, с фокус върху превенцията, и конфликта на интереси. Комисията щяла да има аналитични функции. Тя щяла да контактува и с партньорски държави по отношение на санкционирани лица за корупция. Друго, с което щяла да се занимава, е анализа на конкретни обществени поръчки. Според проекта на ПП-ДБ комисията, която те предлагат, ще се излъчва на следния принцип - двама от парламента, двама от Общото събрание на ВКС и ВАС и един от президента.

Третият проект - на ГЕРБ-СДС беше представен от Георги Кръстев, който е един от вносителите. Специфичното при него е, че закриването е през промени в Закона за сметната палата. По думите на Кръстев КПК се превърнала в параван, който всички сочели с пръст, но никой не носел отговорност. В техния проект се предлага функциите по разкриването на корупцията да отиде в ГДБОП, разследването да отиде при следователите, а имуществените декларации да отидат в Сметната палата.

Цвета Рангелова от "Възраждане" обяви, че КПК в настоящия момент е почти на път да се самозакрие, почти не развивали дейности. Притеснително било какво ще се случи с парите по ПВУ, ще получим ли 360 млн. евро по второ и трето плащане попита. И добави, че ще подкрепят на първо четене проекта на ПП - ДБ, но не и другите два.

Богдан Богданов от ПП - ДБ обясни, че реформите по ПВУ изисквали да има работещ механизъм, защото години наред у нас нямало нито една осъдителна присъда за корупция, а обратно - намираме се на едно от последните места по борба с корупцията. Според него, докато няма адекватна антикорупционна политика няма как да се очаква, че върховенството на закона ще надделее в България. А КПК доказала, че е един репресивен орган. Според Атанас Славов от ПП - ДБ Сметната палата не бивало да се натоварва с несвойствени за нея дейности като конфликта на интереси.