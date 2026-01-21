Кметът на "Изгрев" наема непалци да чистят боклука след саботаж на шофьори и товарачи

Непалци ще чистят боклука в столичния район "Изгрев", след като досегашните шофьори и товарачи бойкотирали работата и изнудвали кмета д-р Делян Георгиев да им плаща по 2500 и по 3500 евро заплати. Това стана ясно от негов пост във фейсбук.

В него д-р Георгиев обяснява, че "след успешното стартиране на районния ни план за сметопочистване и сметоизвозване през месец декември, при който успяхме бързо и ефективно да почистим битовите отпадъци от кварталите с наша техника, работници и организация, започнаха непредвидени проблеми. Товарачите на кофите и шофьорите на специализираните камиони започнаха да бойкотират работата".

"Категорично отказаха да правят по два курса дневно до завода за боклук, като спираха работа след като напълнят камионите и демонстративно си тръгваха към 11:00 - 12:00ч., оставяйки техниката в двора на общината. Работата започна да буксува и да се забавя значително. Въпреки нашите опити да ги задължим, същите отлично знаейки, че София и "Изгрев" са в затруднено положение, упорито отказваха да правят нужните два курса и нагло поискаха увеличение на заплатите, респективно 2500 евро за всеки товарач и 3500 евро за шофьор! На моите аргументирани протести срещу това некоректно поведение, ми бе заявено да се кача заедно с администрацията на камионите и да си чистим сами "скапания район", ако не - да се заринем в боклуци!", разказва районният кмет.

Така минали няколко седмици в опити работниците да бъдат накарани да си вършат работата, търсели се и други служители, но никой не се отзовавал на обявите за работа.

"До днес. С много усилия, успяхме да намерим нови работници от Непал, които макар и неопитни, да сменят настоящите. Незабавно издадох заповеди за уволнение на всички саботьори, възползващи се от тежката ни ситуация най-нагло! От днес нататък, продължаваме отново сами, с нов персонал. Моля, гражданите за разбиране и още малко толерантност. Знам, че е трудно и неприятно, но като кмет, няма да позволя жителите на "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" да бъдем изнудвани от една група хора, решили, че сега им е паднало, дори ако трябва за известно време да изтърпим неприятни гледки и трудности", призовава д-р Георгиев.