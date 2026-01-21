Росен Желязков: Отварянето на "Рудозем-Ксанти" е важно за икономическото развитие на българските региони (Видео)

Откриването на "Рудозом-Ксанти" е голямо и дългоочаквано събитие за поминъка, икономическото развитието на българските региони, но и за добросъседтството, трансгранично сътрудничество, Шенген. Това каза премиерът в оставка Росен Желязков преди заседанието на Министерския съвет.

Това е успех и следствие на една година усилена работа. Разбира се, и назад във времето. Това е материализиране на трансграничното сътрудничество. Това е директна инвестиция на регионите и от двете страни на границата, каза пък външният министър в оставка Георг Георгиев.

Росен Желязков изрично благодари на премиера на Гърция Кириакос Мицотакис за тяхното конструктивно поведение за отварянето на тази граница, както и за сътрудничеството около протестите на земеделците. Това показва, че когато имаме политическо доверие между страните и в духа на добросъседство могат да бъдат решени всички тежки проблеми, които се случват в страните, каза още Желязков.

Днес ще приемем и едно предложение за промяна в Кодекса за социално осигуряване. Даваме си сметка, че вероятно няма да има време да бъде разгледан този законопроект от Народното събрание. Защо е важен този законопроект? Този законопроект е важен, защото дава възможност за развитието на капиталовия пазар в България. Дава възможност за инвестиране на огромен наличен паричен ресурс в българската икономика, каза още Желязков.