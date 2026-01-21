Заради агресия към баба му 18-годишен от Стара Загора е задържан за 24 часа

Младеж на 18 години е задържан за срок до 24 часа, след като е блъснал и обиждал баба си в Стара Загора, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Оттам уточниха, че вчера малко преди 17:00 часа във Второ Районно управление е получен сигнал за буйстващ в къща в града.

На адреса е изпратен полицейски екип, който е установил 73-годишна жена, която заявила, че 18-годишният ѝ внук е влязъл в стаята ѝ, като я обиждал и блъскал. Срещу мъжа има издадена заповед за незабавна защита, пояснява БТА.

По-късно през вчерашния ден в полицията е сигнализирано и за случай на домашно насилие срещу 43-годишна жена. Тя е подала сигнал на спешния телефон 112, че в жилището, където живее на семейни начала с 39-годишен мъж, е възникнал семеен скандал, при който е била ударена от мъжа. Мъжът също е задържан от униформените за денонощие.

По двата случая са образувани досъдебни производства под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Преди дни мъж на 32 години бе задържан за срок до 24 часа за нанасяне на побой на майка си в къща в Стара Загора.

За 22 години близо 940 жени и деца, пострадали от домашно насилие, са получили подкрепа от кризисния център "Самарянска къща" в Стара Загора.