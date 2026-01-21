ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Измамиха 88-годишен в Перник да даде 4 800 лв. за ...

Времето София -3° / -4°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22131881 www.24chasa.bg

И при окончателното гласуване БСП ще подкрепи сканиращи устройства

Весела Бачева

[email protected]

2616
Мая Димитрова Снимка: Румяна Тонева

БСП е против въвеждането на новите сканиращи машини за броене на бюлетини още на тези избори, но все пак ще подкрепи купуването им в пленарната зала при окончателното второ гласуване.

"Два месеца преди изборите не е удачно да приемаме или да започваме изборния процес по съвсем различен начин. Колкото и да са добри оптичните устройства за сканиране на бюлетините, ние считаме, че е задължително да има отлагателен период", каза Мая Димитрова, която е представителката на БСП в правната комисия.

Второто четене на промените в Изборния кодекс продължи над 12 часа и приключи рано тази сутрин след 4 часа. Там БСП подкрепиха новите машини, но предложиха с тях да се гласува чак от 1 януари 2027 г., за да има достатъчно време те да бъдат купени, изпробвани, институциите да се научат да боравят с тях, да се представят пред обществото, но това не мина. В сегашния вид на приетите промени с тях ще трябва да гласуваме още на предстоящите избори освен като държавата не покаже невъзможност да се справи за тези кратки срокове. Какво точно означава това не е ясно, понеже и на снощното заседание имаше представели на ЦИК, които обясниха, че това им се струва невъзможно за вота напролет.

"Не саботираме изборите. Именно поради тази причина предлагаме отлагателен вот", каза още Димитрова.

Мая Димитрова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание