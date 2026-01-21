И при окончателното гласуване БСП ще подкрепи сканиращи устройства

БСП е против въвеждането на новите сканиращи машини за броене на бюлетини още на тези избори, но все пак ще подкрепи купуването им в пленарната зала при окончателното второ гласуване.

"Два месеца преди изборите не е удачно да приемаме или да започваме изборния процес по съвсем различен начин. Колкото и да са добри оптичните устройства за сканиране на бюлетините, ние считаме, че е задължително да има отлагателен период", каза Мая Димитрова, която е представителката на БСП в правната комисия.

Второто четене на промените в Изборния кодекс продължи над 12 часа и приключи рано тази сутрин след 4 часа. Там БСП подкрепиха новите машини, но предложиха с тях да се гласува чак от 1 януари 2027 г., за да има достатъчно време те да бъдат купени, изпробвани, институциите да се научат да боравят с тях, да се представят пред обществото, но това не мина. В сегашния вид на приетите промени с тях ще трябва да гласуваме още на предстоящите избори освен като държавата не покаже невъзможност да се справи за тези кратки срокове. Какво точно означава това не е ясно, понеже и на снощното заседание имаше представели на ЦИК, които обясниха, че това им се струва невъзможно за вота напролет.

"Не саботираме изборите. Именно поради тази причина предлагаме отлагателен вот", каза още Димитрова.