Измамиха 88-годишен в Перник да даде 4 800 лв. за прахосмукачка

Прахосмукачка “Ракета” СНИМКА: Архив (Снимката е илюстративна)

88-годишен мъж от Перник беше измамен да плати 4 800 лв. за прахосмукачка, съобщиха от полицията.

Случаят е от 20 януари, когато възрастният мъж се придвижвал пеша към хипермаркет, когато до него спрял автомобил.

Водачът го попитал как да излезе на пътя за София. След като получил нужните указания, непознатият му предложил подарък - домакинска посуда и телевизор, като благодарност за помощта.

Поради обема на вещите извършителят предложил да ги транспортира до дома на мъжа, който се съгласил. В жилището си мъжът получил евтините предмети, след което измамникът му предложил за продажба „скъпа и качествена" прахосмукачка на цена от 200 лева.

Поласкан от привидната доброжелателност на непознатия, възрастният мъж извадил плик с 4 800 лева, за да заплати. Извършителят е предложил двамата да слязат до автомобила, за да вземе прахосмукачката.

При излизане от апартамента той взел плика с парите, качил се в колата и потеглил. Около четири часа по-късно, след като преодолял първоначалния шок, пострадалият подал сигнал.

По случая се води разследване.

