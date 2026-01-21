Терзиев: В "Красно село" и "Люлин" вече се върви към нормално сметоизвозване

За оставката на Радев: Ще има раздвижване на политическия терен, дано да е за добро

В районите "Люлин" и "Красно село" вече се върви към нормално сметоизвозване. Това заяви кметът на София Васил Терзиев при проверка на изграждането на нов корпус на 126-о училище в "Стрелбище".

"В "Красно село" вече има нормално сметоизвозване. Там се събира и едрогабаритният отпадък, с който имаше проблеми. В "Люлин" също се върви към нормализация. Единствено проблемна зона е "Изгрев", ще помогнем на районния кмет с допълнителни екипи. В "Слатина" и в "Подуяне" също има промяна, на 2-3 дни се обработват всички контейнери. Стремим се сега да сведем този период до 2 дни и впоследствие да преминем към ежедневно почистване. В останалите 5 зони всичко е нормално. Имаше смущения в обслужването на зоната, в която са "Илинден", "Надежда" и "Сердика" - бяха пропуснати някои точки, но това се оправи. Вкара се допълнително персонал и техника", каза кметът.

Той напомни, че скоро ще бъде пуснато приложение, което ще показва реалното състояние на всеки контейнер.

На въпрос беше ли нужна борбата с мафията и хората с прякори, след като се анексираха договорите на същите хора с прякори, Терзиев заяви: "Когато става дума за 400 млн. лв. повече, които да платим, смятам, че си е заслужавало. За всяка една стотинка водим битка - как да допълним хазната на София с някой лев с по-добро управление на средствата, как да спестим, където можем, защото, за да реализираме амбициозни проекти за града, са нужни средства. Това означава, че нито един лев не бива да се пилее. Тук става дума за нещо, което ще излезе от джоба на всяко домакинство в града. Разбирам хората защо се чудят дали е нужна тази борба, но като дойде сметката след година - две, тогава бихме имали друг разговор. Моята отговорност е да виждам в бъдеще как ще се развият нещата и да не позволявам определени проблеми да се случат и да се грижа парите на софиянци да се управляват ефективно. Затова не бих се отказал от тази битка. Учим се в движение, ще решим проблемът. За съжаление на много хора това няма да бъде основна изборна тема".

Относно оставката на президента Румен Радев Терзиев коментира, че ще има раздвижване на политическия терен.

"Това, от което най-много се вълнувам е, кога ще се променят нещата и София ще бъде третирана честно - ще получава средства за инфраструктурни проекти, да не бъде наказвана от различни министерства и институции и да не се спъва работата за града. Всеки един човек и политическа партия, които допринасят за това София да бъде третирана честно, е добре дошъл. Тепърва трябва да видим каква ще бъде програмата, в какъв формат би се явил Радев, геополитическата ориентация, приоритети. Тогава можем да говорим. За момента можем само да говорим за раздвижване на политическия терен и да се надяваме, че ще е за добро", подчерта Терзиев.

Относно новият училищен корпус той обясни, че вече е завършен грубият строеж и очаква наесен да приеме ученици. Стойността на проекта е около 4 млн. лв.

"Ще има 6 класни стаи и физкултурен салон. Новият корпус ще позволи училището да мине на едносменен режим. Това е един от многото обекти, по които работим, включително още два в район "Триадица", както и се строят 19 детски градини. Тези проекти са много важни, за да може да решаваме проблемите с преминаването на училищата към едносменен режим на обучение и за преодоляване на недостига на места в детските градини. Има около 40 училища в София, които трябва да бъдат разширени, за да преминат към едносменен режим на обучение. Направили сме план и търсим финансиране, за да може в рамките на 5-6 години тези проекти да се случват. Знаете, че имаме проекти и за преобразяване на дворните пространства на училищата", обясни кметът на София.

Кметът на "Триадица" Димитър Божилов добави, че в района се изгражда и нов корпус към 73-о училище и предстои първа копка на детска градина в "Манастирски ливади". Подготвят се проекти за ново основно училище, както и още един филиал на детска градина.