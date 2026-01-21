ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хванаха близо 10 790 кутии контрабандни цигари на Капитан Андреево

2120
Контрабандните цигари СНИМКА: Агенция "Митници"

10 790 кутии цигари, укрити в мебели, откриха митническите служители на МП Капитан Андреево, съобщиха от Агенция "Митници". 

На 20 януари около 6 часа сутринта, на пункта пристига лек автомобил с турска регистрация, управляван от български гражданин.

На колата е направена проверка. В превозваните вътре табли за легла, митническите служители намерили между дървената плоскост и текстилната част, укрити кутии с цигари. Общото количество на откритите тютюневи изделия е 215 800 къса (10 790 кутии) цигари с чужд акцизен бандерол.

Те са задържани, а на нарушителя е съставен акт.

Контрабандните цигари СНИМКА: Агенция "Митници"

