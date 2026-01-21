Арестуваха мъж за жестокия побой над лидер на "Величие" в Гоце Делчев

49-годишен мъж е арестуван за жестокия побой над лидера на "Величие" в Гоце Делчев Станислав Жулев.

Около 10:17 часа във вторник е получен сигнал за това, че в местността „Мантаря", землище на с. Борово, общ. Гоце Делчев е нанесен побой над 37-годишен мъж от с. Борово. Жулев е настанен за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев с фрактура на лакътна кост на дясната предмишница и разкъсно-контузни рани в областта на главата. От работещите по случая полицейски служители, със заповед за задържане до 24 часа, като съпричастен за извършеното деяние е задържан 49-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Координаторът на партията твърди, че е бит от двама мъже, защото преди месец подал сигнал в РИОСВ за изтичане на фекални води от частна къща в напоителен канал. Във вторник отишъл на място, за да види дали са предприети мерки и установил, че е спряно изтичането на мръсните води и снимал видео. Тогава бил нападнат с дървени колове от двама мъже, които му нанесли жесток побой.