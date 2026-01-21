ПП-ДБ: Правят атентат срещу изборния процес, връщат гласуването само на хартия

Според хронограмите трябват 55 дни, за да може да се ползват сегашните машини

Тежки обвинения към управляващото мнозинство заради приетите по нощите изменения на изборния кодекс направиха от ПП-ДБ. От формацията са категорични, че с текстовете реално се връща хартиената бюлетина като единствена възможност за гласуване - няма време за новата технология, а докато се чака констатиране на невъзможността за осигуряването й, ще изтекат и сроковете за сегашните машини.

Управляващите правят атентат срещу Изборния кодекс и изборния процес, гневен бе Божидар Божанов, според когото на правната комисия по "тъмна доба, скандално и безобразно" са приети сканиращи устройства, които никой не е виждал и не знае как работят.

"Пеевски и Борисов са възложили на своите подизпълнители от ИТН да свършат мръсната работа, а ГЕРБ и ДПС се крият от всеки дебат", заяви съпредседателят на "Да, България".

Стою Стоев от ПП добави, че реално не само се връща хартията. Истинската им цел е завоалирана - на предстоящите избори да гласува само с хартия, която ще се отчита и преброява от секционните комисии. Това, че ще ума сканиращи устройства е химера", настоя юристът. И обясни, че се предлага устройствата да се закупят и доставят от МС в едномесечен срок от влизането в сила на законопроекта, а до изборите остават "има-няма 2 мес.".

"Невъзможно е да се върнем по досегашния ред. Като изтече този месец, когато се окаже, че е невъзможно, ще са изтекли всички срокове, с които ЦИК трябва да разполага, за да въведе гласуване с машините, които са принтери. Хвърлят прах в очите на хората - ще се гласува само на хартия с броене от СИК", заяви депутатът. Според него това ще са най-фалшифицираните избори в историята на България.

Лидерът на ПП Асен Василев обясни, че с измененията отпада втория печат на бюлетината, сравняването на номера на бюлетината с кочана... Това означава, че може да се вкарат бюлетини, които не дала самата комисия, и се връщаме към практиката с "индийска нишка", заяви той. Освен това отпада сертифицирането на новите машини, кодът няма да се предоставя на партиите и техните експерти. Само в 3% от секциите ще има сравнение на бюлетините с това, което е отчела машината, а не в 100%, както е било до момента. Василев се оплака, че много хора извън граница няма да могат да гласуват заради ограничението от 20 секции.

Ако ЦИК установи, че не може да има нови машини, за програмиране, сертифициране, предоставяне на кодове и др. по хронограма трябват 55 дни, затова единственият вариант ще остане хартията.

Василев призова да се действа като с бюджета, призовавайки за протестна готовност в момента, в който измененията в ИК влязат в пленарна зала.

Божанов добави, че е записано, че "Информационно обслужване" трябва да получи собствеността върху операционната система на машините, т.е. да я купи от Майкоросфт или Линъкс, което е глупост и не е възможно.

Василев напомни, че, за да заработят сегашните машини са били нужни 2 г., а сега се опитват да убеждават, че новите ще са готови до 2 месеца.