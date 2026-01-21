Арестуваха издирван украинец в Кюстендил. Във вторник кюстендилски криминалисти са установили 20-годишен мъж – украински гражданин. Той е бил обявен за общодържавно издирване за престъпление, свързано с наркотици и наложена мярка „установяване на адрес". Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокурор.