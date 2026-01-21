ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хъ Лифън призова в Давос за приобщаваща глобализац...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22132263 www.24chasa.bg

Арестуваха издирван украинец в Кюстендил

Тони Маскръчка

1500
Полиция СНИМКА: 24 часа

Арестуваха издирван украинец в Кюстендил. Във вторник кюстендилски криминалисти са установили 20-годишен мъж – украински гражданин. Той е бил обявен за общодържавно издирване за престъпление, свързано с наркотици и наложена мярка „установяване на адрес". Работата по образуваното досъдебно производство продължава под надзора на прокурор.

Полиция СНИМКА: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание