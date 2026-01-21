"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Università Cattolica del Sacro Cuore отваря вратите си с безплатен уебинар за кандидат-студенти.

Събитието ще се проведе на 27 януари от 18:30 ч., а регистрацията вече е отворена. Резервирай място ТУК.

С над 40 000 студенти, близо 2 000 преподаватели и кампуси в Милано, Рим, Бреша, Кремона и Пиаченца, Università Cattolica е сред най - престижните образователни институции в Европа. Университетът съчетава академични традиции с модерно обучение и международна академична среда, в която студентите не само получават качествено образование, но и се интегрират в италианската култура и начин на живот.

Сред възпитаниците на университета са личности с ключова роля в европейската и световна икономика и политика, включително бившият председател на Европейската комисия Романо Проди и бившият главен изпълнителен директор на Ducati Габриеле дел Торчио. Тези примери затвърждават репутацията на Università Cattolica като университет, който подготвя бъдещи лидери.

Обучение на английски език и международна реализация

Università Cattolica предлага над 40 програми на английски език, разработени специално за международни студенти.

На ниво бакалавър Universita Cattolica предлага следните програми на английски език, които съчетават академична подготовка с практическа насоченост: Business and Finance, Communication Management, Economics and Management, Finance, International Relations and Global Affairs, Psychology, Food Production Management, както и Medicine and Surgery.

Освен бакалавърските степени, университетът предлага двугодишни магистърски програми и едногодишни специализации, насочени към надграждане на професионалните умения. Обучението обхваща ключови области като икономика и мениджмънт, финанси и банково дело, комуникации и медии, социални и хуманитарни науки, както и международен бизнес и маркетинг и др.

Пълноценно студентско изживяване в Италия

Освен академичното обучение, университетът създава среда, която насърчава активното участие на студентите в социални и културни инициативи. Кампусите предлагат богата мрежа от студентски клубове, асоциации и менторски програми, които подпомагат адаптацията и личностното развитие. Чрез организации като Erasmus Student Network се организират пътувания и събития, а програмите за местни ментори улесняват интеграцията на международните студенти, като ги свързват с техни италиански колеги.

Какво ще научите от уебинара?

Уебинарът на 27 януари ще предостави подробна информация за предимствата на обучението в Università Cattolica, условията за прием и как университетът може да ви помогне да изградите успешна кариера. Регистрирайте се за безплатния уебинар ТУК.