Спипаха много пиян и без книжка да шофира посред бял ден в село до Пловдив

Дрегерът отчел над 2,8 промила, отказал да даде кръвна проба

36-годишен пиян и неправоспособен мъж арестуваха вчера следобед полицаите от Стамболийски, съобщиха от МВР.

Около 15.30 часа по време на осъществен пътен контрол в село Триводици патрул спрял за проверка мотопед, управляван от 36-годишния. Оказало се, че той не може да представи шофьорска книжка, а тестът му с дрегер отчел положителна стойност над 2,8 промила.

Допълнителна справка показала, че извършителят има предишни регистрации в полицията и е осъждан. Пред униформените той отказал да даде в здравно заведение кръвна проба за химически анализ. В рамките на започнатото бързо производство мъжът е задържан за 24 часа, а личното му моторно превозно средство е иззето.