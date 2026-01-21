ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Хъ Лифън призова в Давос за приобщаваща глобализац...

Времето София -3° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22132298 www.24chasa.bg

Спипаха много пиян и без книжка да шофира посред бял ден в село до Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2820
Пътна полиция проверява шофьор с дрегер

Дрегерът отчел над 2,8 промила, отказал да даде кръвна проба

36-годишен пиян и неправоспособен мъж арестуваха вчера следобед полицаите от Стамболийски, съобщиха от МВР.

Около 15.30 часа по време на осъществен пътен контрол в село Триводици патрул спрял за проверка мотопед, управляван от 36-годишния. Оказало се, че той не може да представи шофьорска книжка, а тестът му с дрегер отчел положителна стойност над 2,8 промила.

Допълнителна справка показала, че извършителят има предишни регистрации в полицията и е осъждан. Пред униформените той отказал да даде в здравно заведение кръвна проба за химически анализ. В рамките на започнатото бързо производство мъжът е задържан за 24 часа, а личното му моторно превозно средство е иззето.

Пътна полиция проверява шофьор с дрегер

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Парламентарно заседание на 51-ото Народно събрание