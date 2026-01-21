19-годишен шофьор без книжка бяга от полицаи

19-годишен шофьор без книжка се опита да избяга от полицаи. Досъдебно производство за управление на автомобил от неправоспособно лице е образувано във вторник в РУ Кюстендил.

19-годишният водач на лек автомобил „Ауди" не се е подчинил на подаден сигнал от полицаи със стоп палка за спиране, като опитал да избегне контрол. Минути по-късно водачът спрял на ул. „Вола" в града и опитал заедно с пътниците в автомобила да избяга. Пътните полицаи и криминалисти от РУ Кюстендил са ги задържали.

Тестът на водача за употреба на алкохол е отрицателен, отказал е да му бъде направен тест за употреба на наркотични вещества. За случая е уведомена прокуратурата.