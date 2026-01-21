21-годишен задигна 450 евро от къща в Кричим

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Друг младеж също е задържан за кражба на тонколона в Раковски

Криминално проявен и осъждан младеж е задържан за кражба в Кричим, съобщиха от МВР.

Преди дни той противозаконно влязъл в чужда къща и задигнал сумата от 450 евро. След усилена работа служителите на реда в населеното място го заловили.

Друг познайник на криминалистите, на същата възраст, пък попаднал в районното управление в Раковски. Той е заподозрян, че в края на октомври м.г. откраднал тонколона от търговски обект на територията на стоков пазар в града.

По случаите са образувани досъдебни производства.