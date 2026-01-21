ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

51-годишен мъж нападна друг с брадва

Камелия Александрова

На 20 януари в 18 и 37 часа в РУ Берковица е получен сигнал за двама мъже . Те взаимно се наранили и били откарани след сбиване в ЦСМП в Монтана.

Двама мъже се млатиха в берковско, съобщиха от ОД на МВР - Монтана. Те са със средна и тежка повреди.

Единият нападнал другия с брадва. Настанени са в хирургияно отделение с данни за комоцио , а другият в ортопедично отделение с травма в таза . Според медиците няма опасност за живота им. Извършени са разпити по случая и е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал. 2 от НК.

Работата по случая продължават полицаите от Берковица.

