77-годишен от Дибич е починал, след като се е задушил в съня си в пожар

Мъж на 77 години от шуменското село Дибич е починал след задушаване при пожар, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

В 04:33 часа тази нощ е получен сигнал за пожар в частен дом в селото. Към адреса веднага са насочени два противопожарни екипа на пожарната в Шумен. Пристигналите на мястото огнеборци заварили силно развит пожар в къща. При разузнаване, в една от стаите, е намерена и евакуирана жена на 72 години. В другата стая, откъдето е тръгнал пожарът, е открит 77-годишен мъж в безжизнено състояние. Той е евакуиран и прегледан от медици от Центъра за спешна медицинска помощ, които установили, че се е задушил в съня си, съобщи БТА.

Пламъците, които били на площ от около 40 кв. м, по всяка вероятност са тръгнали от печка на твърдо гориво. Огнеборците установили, че е отворена вратичката ѝ, от която вероятно е паднала жар.

Средногодишният процент на опожаряване на горските територии в Шуменско е около пет пъти по-нисък от средния за страната. От 14 януари до 14 август 2025 година в областта са регистрирани 885 произшествия, а за същия период на предходната година– 880. Това съобщи на 16 август м.г. началникът на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението" в Шумен главен инспектор Красимир Колев.