“Розовите пантери” обраха диаманти за 1 млрд. долара

Сърбинът, задържан у нас, участва в бандата с над 500 кражби в 35 държави от Лондон до Токио

Бившите военни крадат бижута в Кан, Париж, Дубай, Атина. Бягат от затвора като във филм

Вратите на терасата на разкошния хотел Intercontinental Carlton Cannes на Френската Ривиера в Кан трябваше да бъдат заключени. Но преди обяд в последната неделя на юли през 2013 г. мъж с мотоциклетна каска и шал, които скриваха лицето му, успя да се промъкне през тях и влезе в изложбена зала, пълна с най-необикновените диаманти “Левиев” на стойност милиони долари. Въоръжен с автоматичен пистолет, той умело събира това, за което е дошъл. В чувал нахвърля 72 бижута и часовници.

Обирът е най-големият, извършван някога във Франция, и най-мащабният за всички времена, тъй като скъпоценностите се оценяват на 136 млн. долара. По ирония на съдбата кражбата е в същия хотел, където през 1955 г. Алфред Хичкок снима филма “Да хванеш крадец”.

Ударът е третият на Ривиерата за кратък период след кражбата на бижута на стойност 1,4 милиона долара от филмовия фестивал в Кан и обира на огърлица за 1,9 милиона долара. Разследването стига до заподозрян, но не и до арести. Следите водят до босненския престъпник Милан Попарич, известен член на международната престъпна организация “Розовите пантери”, сочен за мозъка на групировката. Той бяга от затвора дни преди акцията. Всъщност през 2009 г. е осъден на 6 години и 8 месеца затвор за грабеж на бижута в град Нюшател. Излежавал е присъдата си в швейцарския затвор Орб, но не в зоната с висока степен на сигурност.

В деня на бягството Попарич излиза заедно с швейцареца Адриан Албрехт, обвинен в грабеж, палеж и пране на пари. Те имали двама съучастници отвън, които разбили затворническата порта и обезвредили охраната, като стреляли с автомат “Калашников АК-47”. След това Попарич и Албрехт се изкачили през бодливата тел със стълби, донесени от приятелите им. Босненският престъпник бил третият член на “Розовите пантери”, избягал като в екшън филм от затвор в Швейцария между май и юли 2013 г.

“Розовите пантери” са специализирани в мащабни и дръзки обири на бижутерийни магазини, бутици и музеи по целия свят. Организацията се състои от около 800 членове, като ядрото ѝ е изградено от бивши военни от страните от Югославия — основно Сърбия, Черна гора, Хърватия и Босна и Херцеговина.

Именно членове на престъпната организация бяха заловени в България и Хърватия. преди седмица по време на специализирана акция. Изкусните крадци се издирваха от септември 2025 г., когато обират голяма бижутерия в Халкидики, Гърция. Двамата сръбски граждани, на 48 и 46 г., са били задържани по европейски заповеди за арест. 48-годишният мъж е издирван и в Швейцария за други кражби от домове, а властите разследват дали двамата са участвали и в подобни престъпления в други страни от ЕС през 2024 и 2025 г.

При престъплението, разиграло се в елитния хотелски комплекс “Сани” на полуостров Халкидики, са откраднати луксозни часовници и бижута на стойност около 580 000 евро. Разследването разкрива, че бандата е пребивавала на гръцка територия 13 дни преди самия удар. В периода от 20 август до 2 септември 2025 г. четирима членове на организацията са проучвали детайлно района. Те са влизали в страната по различно време, използвали са фалшиви документи и са се движели в автомобили с крадени регистрационни номера.

В деня на престъплението – 2 септември, крадците са използвали необичайна тактика, като са се придвижили до обекта не само с коли, но и с електрически тротинетки. Обирът е извършен посред бял ден. 48-годишният сърбин, задържан в България, е нахлул в бижутерията заедно с неустановен до момента съучастник. Заплашили са с оръжие двама служители и за секунди са изпразнили витрините, отнемайки ценности за точно 579 805 евро. През това време техният 46-годишен колега, подпомаган от жена, е наблюдавал района, представяйки се за клиент. След обира групата е напуснала мястото с изключителна бързина, показвайки висока степен на организация, характерна за “Розовите пантери”.

Всъщност полицията в южната ни съседка отдавна се бори с членовете на бандата. Те имат множество обири на територията на страната за различни огромни суми, но нямат присъди.

Подвизите им са се превърнали в легенда, защото действат на огромни територии - от Лондон до Токио, от Женева до Сингапур. Бандата изпълнява задачи с прецизност и стил. Обличали се като голфъри за една мисия, като хавайски туристи - за друга, като работници - за трета. Бягат с моторница, скутер или велосипед в зависимост от местоположението и се възползват максимално от “меките” граници и фалшивите документи. Те знаят, че стига да се върнат у дома – в различни балкански страни, ще бъдат в безопасност.

Групата се заражда още през 90-те години на XX век в условията на санкции и икономическа криза по време на войните в Югославия. Прякорът им е даден от лондонската полиция Скотланд Ярд през 2003 г., след обир в столицата на Великобритания, при който крадат диамант на стойност 500 000 паунда. След това го скриват в буркан с крем за лице - трик, използван в първия филм от поредицата “Розовата пантера”. Според различни данни се смята, че организацията е извършила между 380 и 500 обира в повече от 35 държави, включително в Европа, Азия и Близкия изток. Общата стойност на откраднатите скъпоценности досега се оценява на около 1 млрд. долара.

“Розовите пантери” са известни със своята военна прецизност, скорост и използване на различни дегизировки. Често прилагат метода “разбий и вземи” (smash-and-grab), при който проникват с коли в търговски центрове и извършват обира за секунди.

Разследващите определят обирите им за най-бляскавите в историята, а криминолог дори описва престъпленията им като “артистични”. Едно от тях е запазено благодарение на скрити камери по стените на ексклузивния търговски център Wafi в Дубай, които през 2007 г. заснемат как две Audi S8 разбиват стъклените му врати.

Първият – бял със сребърни джанти, влиза на заден ход, докато вторият – черна кола с жена зад волана, се сблъсква челно. Бялата спира за кратко, докато мъж, облечен в черно, изскача, преди шофьорът да натисне отново газта. Към него се присъединява негов колега и двамата влизат в бижутерийния магазин Graff. И двамата носят револвери в едната ръка и малки кирки в другата, а на телата им са прикрепени торбички. Служителите бягат панически, а крадците спокойно и систематично започват да разбиват витрините със скъпоценности. При обира в Дубай крадат ценности за 3,4 милиона долара, и то само за 170 секунди. Те напускат магазина, скачат обратно в колите си и напускат сградата. В онези години бандата кара само лимузини “Ауди”, които крадат часове преди обирите. Едното S8 е толкова рядко в Дубай, че е откраднато от съседното емирство Абу Даби и прекарано през границата.

Бившият член на бандата Оливера Чиркович, наричана Кралицата Пантера, разкрива начина им на действие. От спортна звезда тя се превръща в криминален гений и е арестувана 3 пъти за грабежи в Гърция. При втория арест успява да избяга от централния затвор в Атина на 12 юли 2012 г. Бяга пеша до родната си Сърбия, преди да планира и извърши следващия грабеж - отново в гръцката столица, още на 26 ноември 2012 г. 3 дни по-късно е заловена и осъдена на 32 г. затвор, които трябва да излежи в Коридалос. В по-късен процес нейният адвокат успява да убеди съда да отхвърли някои от обвиненията и поради обща амнистия през 2017 г. тя в крайна сметка прекарва само 5 години зад решетките.

Именно Оливера Чиркович разказва, че бандата винаги има добре обмислен и структуриран подход към всяка операция. Преди да отидат на което и да е място, те трябва да намерят инвеститор. След това наемат 3 апартамента - един за групата, втория резервен, а за третия знае само Чиркович. Това е и мястото, където съхраняват откраднатата плячка след операцията. Междувременно крадат коли и си купуват валидни паспорти.

Едно от основните им правила за успешен обир е, че никога не участват повече от 5-има души. При всеки удар мястото се разузнава предварително от няколко привлекателни жени, облечени в скъпи дрехи и бижута. След това грабежът се извършва за минути.

В една от по-скорошните им акции целта бяха бижута от изложбата “Съкровищата на моголите и махараджите”, събрана от катарската кралска колекция, която се проведе в Двореца на дожите във Венеция. Пантерите нападнаха посред бял ден. И избягаха с бижута на стойност около 1,7 млн. паунда. След като успяха да деактивират алармата и да се смесят с тълпата, те се измъкват от полицията, преди да бъдат заловени в Сърбия.

Успехът на бандата вероятно се дължи на обстоятелството, че нямат един шеф, както би имала класическа мафиотска организация, тъй като са децентрализирана мрежа от клетки, които често действат независимо една от друга.

За един от основателите на групировката е сочен Драган Микич. Той е участвал в обирите в първите години и е бил обект на международни издирвания, но не е заловен. За мозък на групата се смята черногорецът Митар Марянович. Разследванията сочат, че той стои зад най-дръзките и виртуозни обири. Заловен е през 2012 г. при спецоперация на италианската полиция.

Според Еманюел Льоклер, заместник-директор на отдела за криминални дела и трафик на наркотици в Интерпол, “членовете на бандата са опасни, въоръжени до зъби и не се колебаят да откриват огън, когато стане напечено, макар че все още не са убили никого”. Казва го по повод един от най-забележителните грабежи на организацията в Париж, където отмъкват скъпоценности на стойност близо 58 млн. евро от бижутериен магазин в центъра. Преоблечени като жени, бандитите насочват пистолети към ужасените продавачи и спокойно опразват сейфовете и витрините в продължение на 20 минути, без да бъдат забелязани от минувачите по престижния булевард “Монтен”.

През годините немалко членове на “Розовите пантери” бяха арестувани и в момента 40 от тях се намират в затвори в различни държави, но полицейските служби признават, че това не им помага особено да разбият цялата група.

Затова застрахователи предлагат 1 млн. долара срещу сведения, които биха довели до арестуването на бандитите. Засега обаче наградата не дава резултат.