Постоянен арест за албанец, минал у нас незаконно, заради забрана да влиза в ЕС

Окръжен съд Кюстендил потвърди определение на Районния съд, с което е взета мярка за неотклонение "Задържане под стража", по отношение на обвиняем за незаконно преминаване на границата.

Л. Пренди, на 25 г., гражданин на Република Албания е задържан на 15 януари 2026 г. на около 1 300 м. от ГКПП Гюешево, когато е влязъл през границата на страната без разрешение на надлежните органи на властта. От събрания доказателствен материал в хода на досъдебното производство може да бъде направен обоснован извод, че посоченият е съпричастен към извършването на деянието, за което му е повдигнато обвинение. За престъплението, за което му е повдигнато обвинение, се предвижда наказание лишаване от свобода. Налице е и реална опасност обвиняемият да се укрие. Касае за лице, което първоначално (няколко часа преди деянието) е опитало да премине държавната граница на Република България през ГКПП-Гюешево, но не е допуснато поради наложена забрана да влиза в страна-членка ЕС. Отделно от това, обвиняемият няма постоянен адрес в страната, няма български документи за самоличност, не говори български език, не работи на територията на България, се посочва в мотивите на тричленния състав на Окръжен съд Кюстендил за потвърждаване на мярката за неотклонение „Задържане под стража". Определението е окончателно.