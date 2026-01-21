Разследват побой и закана с убийство в град Гурково

Районна прокуратура - Стара Загора наблюдава досъдебно производство за това, че на 20.01.2026 г., в град Гурково, област Стара Загора, е причинена телесна повреда по хулигански подбуди и за отправени закани с убийство, които са предизвикали основателен страх за осъществяването им, съобщават от държавното обвинение.

Във вторник, на 20.01.2026 г., е бил подаден сигнал в полицейския участък в Гурково за това, че в същия ден около 11 часа на 50-годишен мъж му е бил нанесен побой пред складова база в града и са му били отправени заплахи.

След подаване на сигнала е образувано досъдебно производство и под надзора на Районна прокуратура - Стара Загора са започнали действия по разследването. Разпитани са четирима свидетели, включително и пострадалият мъж, както и очевидци на деянието. По делото са приобщени като доказателства записи от камери за видеонаблюдение, назначени са видеотехнически и съдебно-медицинска експертизи.

Активната работа по случая продължава.

По-рано медии съобщиха, че бившият кмет на Гурково Мариан Цонев и неговият син Георги Цонев са обвинени в побой от местен жител. Пострадалият е Димитър Стоилов, който твърдял, че нападението срещу него е извършено с цел сплашване, тъй като той е основен свидетел по дело за купуване на гласове срещу двамата.