В Добричко жените раждат по-късно и по-малко, но бабите пазят традициите

"669 са ражданията в болницата в Добрич за миналата година. 11 двойки са близнаците. Общият брой на бебета е 674", съобщи д-р Ивайло Петев, началник на АГ отделението на днешния Бабинден.

"Относително постоянен остава броят на недоносените бебета – около 11 процента, колкото е и за страната. Леко се покачва възрастта на майките, но пък намаляват ражданията от малолетни и непълнолетни. За съжаление, запазва се тенденцията за по-малко раждания", добави д-р Петев.

Днес в 12,30 ч в отделението ще има тържество за Бабинден, на което ще бъдат измити ръцете на доктора, както е според обичая. Лекарят споделя със задоволство, че в екипа на отделението няма хора на пенсионна възраст, както и че не изпитват липса на акушерки.

Пищно тържество за Бабинден обещават днес от пенсионерския клуб в квартал „Рилци". На тържествата, организирани от клуба, им се носи от години славата, че са с много настроение и емоции. „"И тази година ще направим възстановка на ритуала за измиване на ръцете на бабата, след като изроди бебето. Ще има много музика, богата гощавка, програма със задявки и шеги", каза Радка Георгиева от клуба, който обединява 43-ма души. В него празникът се прави повече от 50 години. На празненството няма да бъдат канени мъже.