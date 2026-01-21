Трафопост пламна заради претоварване на мрежата в Луковит

Рязкото увеличение на потреблението на ток е довело до претоварване на електроразпределителната мрежа и е предизвикало пожар в трафопост, захранващ част от Луковит, съобщиха пред БТА от пресцентъра на ЕРМ Запад.

В два поредни дни в трафопоста на ул. „Момина сълза” 19 имахме сигнали за произшествия, информира главен инспектор Владимир Пандурски, началник на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” в града. На 19 януари сигналът е бил получен в 20:08 ч., а снощи – в 20:40 часа.

Екипите на ЕРМ Запад са работили по отстраняване на повредата и електрозахранването е било възстановено днес в 11:16 часа.

От компанията уточняват, че електроразпределителните съоръжения в района са оразмерени съобразно предоставената мощност на клиентите. Включването на електрически уреди с мощност, надвишаваща договорените параметри, води до претоварване на мрежата и повишава риска от аварийни ситуации и смущения в електрозахранването.

В тази връзка от дружеството призовават клиентите да проверят дали предоставената им мощност отговаря на реалното потребление в домакинствата им. При необходимост увеличаването на мощността може да бъде заявено по регламентиран ред в центровете за обслужване на клиенти на ЕРМ Запад, информират от компанията.