150 часа ангария, пробация и глоба за шофьор, отказал тест за наркотици

Районен съд Кюстендил одобри споразумение и наложи наказания „пробация" за срок от 12 месеца, „безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 150 часа, глоба от 2000 лв. или 1022, 58 евро, както и „лишаване от право да управлява МПС" за срок от 12 месеца, по отношение на 31 – годишен мъж от Кюстендил. Той се призна за виновен в отказ да му бъде извършена проверка за управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози, след като е бил наказван за такова деяние по административен ред.

Обвиняемият Л. В. се признава за виновен, че на 18.06.2025 г., по ул. „Цар Освободител" в гр. Кюстендил и на 24.09.2025 г., в село Рашка Гращица, е управлявал МПС и е отказал да му бъде извършена проверка по надлежния ред, с техническо средство за установяване на употреба на наркотични вещества или техните аналози, от мл. автоконтрольор при сектор „Пътна полиция" на ОД МВР Кюстендил. Оказало се, че мъжът вече е наказван за такова деяние по административен ред, с Наказателно постановление, влязло в сила на 05.03.2021 г.

На Л. В. се налага наказание „пробация" със задължителна регистрация по настоящ адрес с продължителност 12 месеца, с периодичност 2 пъти седмично и задължителни срещи с пробационен служител с продължителност 12 месеца. Съдът налага на обвиняемия и наказанията „безвъзмезден труд в полза на обществото" в размер на 150 часа, „глоба" в размер на 2000 лв. или 1022,58 евро, както и „лишаване от право да управлява МПС" за срок от 12 месеца.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението на РС – Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване.