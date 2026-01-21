Царски Бабинден спретнаха в пловдивска АГ-болница, сред родилките и 14-годишни (Снимки)

Майките им получават детски, самите първескини - също, плюс помощи, че ще гледат бебета си сами

"Колкото капки паднаха от ръцете на д-р Бояджиева, толкова деца да се родят при нас!".

Това пожелание отправи старшата акушерка Стоянка Маджарова, докато поливаше на завеждаща на АГ-отделението на ул. "Весела" към МБАЛ "Св. Мина" в Пловдив д-р Людмила Бояджиева.

Общинското здравно заведение заработи на пълни обороти от началото на месеца и всеки ден там се раждат деца. "Амбицията ни е да го възродим и да имаме над 1000 раждания годишно", заяви новият управител на болницата д-р Красимир Вальов, който присъства на празника. По думите му напролет ще започне голям основен ремонт там, а след това ще се закупи и нова апаратура.

Пъргави сестри и акушерки спретнаха богата трапеза с почерпки за Деня на родилната помощ, известен още като Бабинден. 5-етажна торта в синьо и розово, аранжирана с пеленачета и бебешки обувчици беше на масата. Пухкави питки, баници със сирене, тиква и ябълка, мезета, ядки, млечна и руска салата бяха подредени още.

"Много деца да се родят тук", пожела и отец Мирослав, който отслужи празничен водосвет и благослови както медиците, така и пациентките.

А сред тях има и доста непълнолетни. Открай време в това заведение раждат момичета и жени от кв. "Изгрев". "Първото ни бебе за тази година изплака от 14-годишна майка. Деца раждат деца. Майките им получават детски надбавки, самите родилки - също, отделно ще вземат и за самотни майки", описа д-р Бояджиева.

По думите й повечето пациентки настояват за цезарово сечение. "Изтарикатиха се, не искат да се напъват и да изпитват родилни болки", казва завеждащата.

Отделението блести от чистота и е отоплено навсякъде. Разполага и с ВИП стаи. "Вече и българки се интересуват дали могат да родят при нас. Някои не могат да си позволят големи разходи за избор на екип и други такси, които се плащат в частните болници", обясни д-р Бояджиева.

"Ще трябва да помислим за образователни програми и ограмотяване по полова култура сред тийнейджърите", коментира шефката на дирекция "Здравеопазване" в общината Лилия Недева. Тя подари на екипа икона на свети Мина.