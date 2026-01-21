ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата придоби 10% от консорциума, който търси ...

Мъж разхожда питбул без намордник, но крещи по кметицата на пловдивско село за бездомните кучета

Ваня Драганова

[email protected]

3252
Питбул. Снимката е илюстративна Снимка: pixabay

Обидите "малоумница" и "боклук" ще му костват глоба от 55 евро

Мъж от село Ръжево Конаре край Пловдив нападна с груби обиди кметицата Гюрга Дарджонова, че не се справя с бездомните кучета, които тормозят гражданите. Около 11,25 часа на 13 март м. г. той недоволствал пред сградата на кметството, Дарджонова се появила и му направила забележка, че разхожда питбула си без намордник, а наблизо има парк с майки с малки деца. Това го вбесило и той започнал да крещи: "Ти проста ли си... Малоумница, за нищо не ставаш, боклук такъв... Ти не си никакъв кмет и не си гледаш задълженията... Знаем къде живееш... Знаем ти и колата...
Много бързо ще ти изстине мястото!"

След близо година бил изправен пред Районния съд в Пловдив, изразил съжаление и обяснил, че дъщеря му се страхувала от бездомните кучета. В крайна сметка  е глобен с 55 евро по Указа за борба с дребното хулиганство.  

