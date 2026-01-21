Взеха колата на 55-годишна, карала с около 2 промила алкохол в Браничево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицаи задържаха 55-годишна жена, шофирала с около два промила алкохол, и иззеха автомобила ѝ, съобщиха от полицията в Шумен.

Тя е спряна за проверка в село Браничево от служители на полицейското управление в Каолинов около 21:15 часа на 20 януари. Местната жителка лъхала на алкохол. След тест с дрегер са отчетени 1,95 промила алкохол в издишания от нея въздух, информира БТА. Дала е кръвна проба за химичен анализ.

Тя е задържана в полицейското управление в Каолиново.

По случая е образувано бързо производство.