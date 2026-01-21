Атанас Атанасов: Данни от разследвания ще бъдат използвани срещу неудобните

Лидерът на ДСБ Атанас Атанасов е притеснен какво ще се случи с материалите по разследванията, водени до момента от антикорупционната комисия. Малко след като мнозинството в парламента реши да закрие звеното, той цитира конкретни текстове, които според него крият много рискове.

"С влизането в сила на този закон КПК дава на ДАНС всички архивни дела на оперативен отчет. Защо трябва в ДАНС, при условие, че оперативната работа ще отиде в ГДБОП? Но има изречение: "останалите бази данни, съдържащи информация относно тези дела, се унищожават незабавно". Целта на цялата тази операция е данните от СРС, които са прилагани по някои дела да се унищожат фиктивно, ще се направят протоколи от оперативните работници, че се унищожават данните, а те ще бъдат прибрани и използвани срещу неудобните, когато тези, които ги притежават имат интерес от политически спекулации", заподозря депутатът. Затова ще се опитат този текст да отпадне между първо и второ четене.

Атанасов продължава да мисли, че комисията трябва да бъде закрита, защото е "ЧК - използване на държавен инструмент срещу неудобните", но това трябва да стане след като всички документи бъдат предадени надлежно на останалите органи.

Той отказа да коментира изборните листи с обяснението, че тепърва започват преговорите за тях. А липсата на представители на ДСБ на днешната пресконференция, на която колегите му от ПП и "Да, България" се противопоставиха на изборните промени той определи като "комуникационен гаф".