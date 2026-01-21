Атанас Запрянов: Одобрихме купуването на крайбрежна отбранителна система от САЩ за над 205 млн. долара

Правителството одобри проектът за инвестиционен разход за покупка от САЩ на брегови противокорабен ракетен комплекс. 205 млн. долара ще е оставката на системата и малко над 3 млн. долара за системата за командване. Това каза министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов след заседанието на Министерския съвет.

Краят на договора е 2030 г.

Мобилната система за противовъздушна отбрана за разполагане близо, до и на фронтовата линия. Тя защитава от цели като дронове и крилати ракети, т.е. осигурява защита от заплахи като тези във войната на Русия срещу Украйна. В момента системите се използват от бреговата охрана на САЩ, Полша и Румъния.

Освен това правителството в оставка е приело и подписването на споразумение с Италия за изграждане и използване на съвместна инфраструктура край войскови район „Кабиле". Там трябва да се разположи многонационалната бойна група на НАТО у нас, създадена в отговор на войната в Украйна. Това ще стане на два етапа. Сега тя е в Ново село.

Припомни, че правителството миналата седмица е одобрило споразумение между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба минни ловци. 4 кораба ще бъдат предоставени от Белгия, а 3 от Нидерландия. Цената на корабите е политическа, те се предоставят безплатно, а общата сума за ремонт и възстановяване на пълната им бойна готовност е 42 млн. евро за следващите 4 години.