Хванаха мъж, опитал да запали къщата на жена в Костандово

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ракитовски полицаи заловиха автор на опит за палеж на къща. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. Вчера един от кварталните полицаи в гр. Костандово получил сигнал от граждани, че неизвестен е направил опит да запали едноетажна постройка, собственост на 71-годишна жена от същия град.

Извършителят хвърлил бутилка със запалителна течност, но за радост огънят засегнал малка част от обзавеждането на една от стаите.

След проведено разследване „по горещи следи" служители на участъка в Ракитово установили, че автор на палежа е 46-годишен ракитовец. Той е задържан в ареста на РУ-Велинград за срок от 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.