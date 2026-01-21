ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Държавата придоби 10% от консорциума, който търси ...

Времето София -2° / -3°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22133513 www.24chasa.bg

Хванаха мъж, опитал да запали къщата на жена в Костандово

Диана Варникова

[email protected]

2264
Хванаха мъж опитал да запали къща в Костандово СНИМКА: Pixabay

Ракитовски полицаи заловиха автор на опит за палеж на къща. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. Вчера един от кварталните полицаи в гр. Костандово получил сигнал от граждани, че неизвестен е направил опит да запали едноетажна постройка, собственост на 71-годишна жена от същия град.

Извършителят хвърлил бутилка със запалителна течност, но за радост огънят засегнал малка част от обзавеждането на една от стаите.

След проведено разследване „по горещи следи" служители на участъка в Ракитово установили, че автор на палежа е 46-годишен ракитовец. Той е задържан в ареста на РУ-Велинград за срок от 24 часа. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата. 

Хванаха мъж опитал да запали къща в Костандово СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини