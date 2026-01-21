Дават още 5 млн. евро за иновативни помощни средства за хората с увреждания

Иновативни помощни средства ще могат да получат още около 200 българи с увреждания. Това каза след заседанието на Министерския съвет министърът на труда и социална политика в оставка Борислав Гуцанов.

Помните, че преди няколко месеца взехме решение, с което осигурихме такива иновативни помощни средства на над 2000 души, които се нуждаят от тях. Тогава обаче остана списък на чакащите. Направихме го по нов начин- без обществените поръчки, които винаги затрудняват и създават определени въпросителни. Сега всеки, които има нужда от такова иновативно помощно средство, самичък избира точно какво да според собствените му нужди. След това се прави тристранен договор между него, производителя и Министерството на труда и социалната политика, обясни Гуцанов.

Сега даваме още 5 милиона евро. По този начин няма да има списък на чакащи, а всички, които са заявили подобно искане, ще бъдат удовлетворени поне до този етап. Надявам се, че и следващото правителство ще продължи по този начин, защото тези хора наистина се нуждаят от подобни средства и това е най-доброто, което има в момента в света, каза още той.