Държавата придоби 10% от консорциума, който търси ...

Конституционният съд бави до петък оставката на Румен Радев

Румен Радев СНИМКА: Архив

Конституционният съд ще заседава по делото за оставката на президента Румен Радев в петък, съобщиха току-що от там. Заседанието ще е от 10 часа, а докладчик е председателят на съда Павлина Панова.

Още вчера от КС съобщиха, че именно Панова ще е докладчик по делото, т.е. тя ще пише решението. И първоначално бе обявено, че съдът ще заседава още в сряда.

Към оставката си Радев е написал и мотиви, макар да не е длъжен. В тях предложил на конституционните съдии да изгледат обръщението му от понеделник вечерта, в което обяви решението си.

Според юристи КС може да излезе с решение до няколко дни. Конституционалисти много пъти коментираха, че няма да се изслушват страни, а просто ще се приеме решението за оставката. В КС обсъждали и дали е нужно вицепрезидентът Илияна Йотова да се закълне пред парламента като президент, за да поеме длъжността от Радев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

