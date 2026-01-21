511 евро плаща пловдивчанин, бил полицаи и опитал да извади пистолет по време на арест

Съпротивлявал се докато му слагат белезниците и успял да срита няколко пъти патрулката

Глоба от 511,29 евро договори със споразумение 37-годишният пловдивчанин Стефан Симеонов, нападнал полицаи по време на арест в кв. "Столипиново". На мъжа бяха присъдени и 51,13 евро разноски.

"Разсрочено може ли да платя", попита той съдия Милена Георгиева, но тя му отговори, че това е невъзможно. Решението на Районния съд, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Престъплението, за което беше осъден Стефан Симеонов, е извършено на 1 януари м.г. След отправено полицейско разпореждане за задържане, мъжът започнал да буйства. Направил опит да извади газов пистолет, започнал да ръкомаха и да удря униформените. Съпротивлявал се при поставянето на белезниците и при отвеждането му в патрулката. Наритал няколко пъти полицейския автомобил и пречил на служителите на реда да го вкарат вътре, но в крайна сметка бил задържан.