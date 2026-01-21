Гуцанов: Над 40 млн. евро отиват за превенция срещу бедствия със специален координационен механизъм

Над 40 млн. евро ще бъдат осигурени на общините за наемане на безработни, които да подпомагат местната власт в превенцията на бедствията и борбата с техните последици. Министерски съвет в сряда е одобрил специален координационен механизъм, който ще помага на общините за превенция, каза социалният министър в оставка Борислав Гуцанов.

Не нормално, когато стане някакво бедствие, тогава да се сещаме защо и как се е случило. По-важното е предварително да бъдат взети такива мерки и действия, за да бъдат предотвратявани бедствия, които видяхме през това лято в Елените, надолу в Бургаско и къде ли не още в страната, каза Гуцанов.

В този координационен механизъм ще участват и други ведомства, за да може по възможно най-добрия начин да се взимат решенията. Основната роля ще имат кметовете и областните управители, за да може наистина да има ефект от тази мярка, каза още той.