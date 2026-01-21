Гуцанов: 80% от хората не знаят къде е втората им пенсия. Трябват ясни разчети как промените ще доведат до по-високи суми

„Важното е хората да получават колкото е възможно по-големи пенсии и да са сигурни в пенсионната система. Всичко, което правим, трябва да бъде насочено към това повече средства да достигат до хората от третата възраст".Това каза социалният министър в оставка Борислав Гуцанов по повод приетите днес от правителството промени в Кодекса за социално осигуряване.

Той призова за внимателен подход и ясни разчети как промените ще доведат до по-високи пенсии. В момента 80% от хората не знаят къде е допълнителното им пенсионно осигуряване. Те трябва те да бъдат питани, когато се взимат решения, те трябва да идват от самите хора. Най-важното е да се гарантира сигурност и предсказуемост в системата, и всичко трябва да бъде насочено към хората", допълни той.