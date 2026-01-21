ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на столичния район „Слатина" издири мъжа с ...

Вълчев: Правителството отпусна още пари за физкултурни салони, игрища и нови сгради а училища и градини

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката Снимка: СНИМКА: Пресцентър на МОН

Министерският съвет даде допълнителни пари за три програми в образованието. Това съобщи министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

 Най-значима сред тях е програмата за строителство и ремонт на физкултурни салони и спортни площадки. По нея се изграждат и ремонтират около 165 физкултурни салона. В момента 45 проекта са изцяло завършени, а други 120 са в процес на изпълнение, като няма проект, обясни Вълчев. По тази програма се реализира и модул за изграждане и модернизиране на спортни площадки и игрища в училищните дворове. До момента са изградени 225 нови спортни площадки, а 126 са в процес на изграждане.

Втората национална програма е за строителство, пристрояване и надграждане на училища и детски градини, за да може да се премине на учене в една смяна. 

Третата програма е за саниране, обновяване и модернизация на студентските общежития. По нея се изпълняват общо 32 проекта. С днешното решение на Министерския съвет се предоставят допълнително малко над 5 млн. евро за реализацията на тази програма.

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

