ЗС "Ал. Стамболийски" се предложи на Румен Радев

Румен Радев Снимка: Велислав Николов

От Земеделски съюз „Александър Стамболийски" заявиха подкрепата си към президента Румен Радев и заявиха "пълна готовност" да се включат с целия си организационен капацитет, експертиза и структури в цялата страна в изграждането на новия политически субект. 

Ето и цялата декларация: 

Ние, членовете на Постоянното присъствие /ПП/ на Земеделски съюз „Александър Стамболийски", като представители на една от най-старите и автентични политически сили в България, следим с дълбока загриженост ерозията на държавността и задълбочаващата се пропаст между политическата класа и българския народ.

Вчерашният акт на президента Румен Радев е дългоочаквана стъпка към истинско обновление. Това не е просто оставка, а поемане на отговорност пред историята и пред бъдещето на България.

Ние, членовете на Земеделски съюз „Александър Стамболийски", декларираме пълна подкрепа за заявените цели. Вярваме, че предложената от Румен Радев визия за „нов обществен договор" е единствения изход от институционалната парализа. България има нужда от силно лидерство, морал в политиката и възстановяване на справедливостта.

Като съюз, който винаги е изповядвал принципите на народовластието и защитата на националния интерес, виждаме в лицето на Румен Радев лидер, който поставя просперитета на държавата и благоденствието на българския народ над тяснопартийните сметки.

Заявяваме своята пълна готовност да се включим с целия си организационен капацитет, експертиза и структури в цялата страна в изграждането на новия политически субект. Ние предлагаме не просто подкрепа, а партньорство, основано на общи ценности – хлябът, земята и честността в управлението.

Призоваваме нашите членове и симпатизанти в цяла България да се подготвят за решителна политическа битка. Времето на пасивността изтече.

Вярваме, че обединението около ценностите, заявени от Румен Радев е шанс за България да се превърне в нормална и просперираща държава.

За България, за народа, за справедливостта!

