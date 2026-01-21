Лена Бориславова няма да е в листите на ПП, готви два нови проекта

Лена Бориславова няма да е част от листите на ПП-ДБ на следващите избори. По-рано това обяви съпредседателят на групата на ПП-ДБ Николай Денков пред Нова нюз, а преди минути го потвърди и самата тя.

"След четири години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори", написа Бориславова във фейсбук. Добавя още, че вече работи по два нови проекта, с "които ще се изправи по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас".

По-рано днес Денков обясни, че Бориславова сама се е отказала да участва на изборите. Въпросът му беше зададен, след като в понеделник тя пусна многозначителен пост за смисъла на политиката. Още тогава някои предположиха, че така предупреждава, че повече няма да се кандидатира от листите на "Промяната", други пък предположиха, че може да става дума за Даниел Лорер и Явор Божанков, които бяха изключени от ПП.

Ето и пълният ѝ пост:

След 4 брутални години на политическия терен, се радвам, че имах възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и Еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото.

След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Тези 4 години ме научиха много уроци, сблъскаха ме с успехи и грешки, с предателства и ценни приятелства, с най-хубавото и най-лошото в човешката природа, и ме направиха по-силна и, надявам се, по-мъдра.

След 4 години, възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно.

В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще Ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава!

С дълбока благодарност към всички хора, близки и далечни, с които бяхме заедно през последните 4 години, защото всички сте ценна част от съдбата и силата ми днес и утре.

Stay tuned!