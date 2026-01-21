Вижте какво реши правителството в оставка днес

Европейският инвестиционен фонд ще управлява 160 млн. евро за бизнеса по инициативата JEREMIE

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) ще реинвестира 160 млн. евро в българския бизнес до 2035 г. Финансирането е по инициативата JEREMIE на ЕК. То ще бъде предоставяно на предприятията под формата на различни финансови инструменти, а структурирането им ще започне още през тази година.

За целта в средата на декември 2025 г. Министерският съвет прие проект на изменения и допълнения на Рамковото и на Финансовото споразумения между правителството на България и ЕИФ. Те бяха подписани на 22 декември 2025 г., а с решение от днес ще бъдат предложени за ратифициране от Народното събрание. След влизането им в сила се очаква да започне оценка на пазарните условия и структуриране на конкретните финансови инструменти, които ще бъдат предложени на българските компании.

Част от средствата ще бъдат насочени към стратегически и високотехнологични области. Обсъжда се и подкрепа за фирми в етап на растеж чрез фондове за дялово участие. Предвиждат се още инструменти за стратегически технологии, фондове за растеж, участие в иновационния фонд „Три морета", както и прилагане на гаранционен механизъм за документарно финансиране за малките предприятия.

До момента по инициативата JEREMIE е било подкрепено развитието на почти 9 500 микро, малки и средни компании с близо 900 млн. евро.

Правителството одобри проект на Меморандум за намерения и разбирателство с Brinell Compute

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за намерения и разбирателство между правителството на Република България и Brinell Compute GmbH, Германия за реализация на инвестиционен проект.

Чрез сключването на Меморандума българската държава и потенциалният инвеститор ще декларират и потвърдят намеренията си за осъществяване на сътрудничество за вземане на окончателно решение за реализиране на инвестиция на територията на област Пловдив за изграждане на изчислителни мощности за изкуствен интелект. Реализацията на проекта е планирана да стартира не по-късно от второто тримесечие на 2026 г.

С оглед на добрата налична електроенергийна и научно-технологична инфраструктура България се оценява като предпочитана локация за изграждане на нови мощности. Локация, в която е налична изчислителна инфраструктура и развита среда за научноизследователска и развойна дейност в областта на AI, има значими шансове за привличане в бъдеще на стратегически инвеститори в сферата на цифровите технологии и услугите с висока добавена стойност. Това предопределя значимостта на настоящия проект и важността на решението за инвестиция в полза на България.

Подписването на Меморандума има важно значение във финалния етап на процедурата за избор на инвестиционна локация от компанията и е знак за намерението на България за привличането на стратегическия инвеститор.

Реализацията на инвестиционния проект ще има значително въздействие за създаване на дългосрочна заетост с висока добавена стойност, ускоряване на технологичния тренсфер и внедряването на иновации, формиране на клъстърни ефекти и укрепване на технологичното развитие на страната.

Приета е наредба за правилата за разполагане на електронни съобщителни мрежи и оборудване

Правилата за проектиране, изграждане и премахване на физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронни съобщителни мрежи и приемно-предавателни станции, вече са определени в единен нормативен акт.

Новата наредба има за цел да облекчи процедурите за планиране и изграждане на цифрови мрежи, да насърчи инвестиционния процес и да гарантира изпълнението на цифрова инфраструктура в отдалечени райони, което е заложено в Националния план за възстановяване и устойчивост. Включени са мерки и за защита на обществения интерес, свързан с чиста околна среда.

Наредбата подобрява условията за съвместно разполагане на мрежи и съвместно използване на физическа инфраструктура, предназначена за електронни съобщителни мрежи и приемно- предавателни станции, тъй като това води до икономии и предимства както за операторите, така и за потребителите.

Националният план за радиочестотния спектър се актуализира заради промени в международната рамка

Националният план за разпределение на радиочестотния спектър се актуализира във връзка с решенията, приети от Световната конференция по радиосъобщения, вземайки предвид и Европейската таблица за разпределение на честотите.

Необходимостта от промени произтича от задълженията на България да осигури в максимална степен съответствие на националното разпределение на радиочестотните обхвати с международната и европейската рамка. При разработването са отчетени особеностите на страната ни в областта на радиосъобщенията. Адаптирането на Плана с международните актове е от съществено значение за ефективното използване на радиочестотния спектър и повишаване на неговата икономическа и социална стойност.

Министерският съвет предостави за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура" имот на остров „Св. св. Кирик и Юлита"

Министерският съвет предостави безвъзмездно за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура" имот - публична държавна собственост, досега стопанисван от Министерството на културата.

Имотът е разположен на остров „Св. св. Кирик и Юлита" край Созопол и е с площ 35 774 кв. м, включващ сградите и хидротехническите съоръжения в него. Той е обособен като самостоятелен имот след разделяне на по-голям терен, с цел изграждане и поддържане на пристанищно съоръжение - кей за пътнически кораби и вълнолом.

Решението е мотивирано от необходимостта да бъде осигурена нормална и безопасна експлоатация на съоръжението. Министерството на културата не разполага с необходимия персонал, технически капацитет и финансови ресурси за поддръжката на кея и вълнолома, които по смисъла на Закона за морските пространства представляват пристанище. Съгласно закона управлението на подобни съоръжения е в правомощията на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура".

С предоставянето на имота на ДППИ се гарантира ефективно стопанисване, поддръжка и експлоатация на пристанищната инфраструктура, както и предотвратяване на рискове за посетителите на острова, който е обект на културно-историческо наследство.

Министерският съвет запазва в полза на Министерството на културата и Министерството на вътрешните работи правото на преминаване през имота и достъп до мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, необходими за обслужването на съседните имоти.

Министърът на културата и генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура" трябва да организират предаването и приемането на имота в едномесечен срок. Областният управител на област Бургас следва да отрази промените в акта за публична държавна собственост.

Проектът на решение не води до въздействие върху държавния бюджет и не изисква допълнителни разходи.

Приети са изменения на нормативни актове на Министерския съвет

Със свое постановление правителството прие изменение в три нормативни акта, определящи правила за регулиране на отношенията във връзка с изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост - ПМС № 80 от 2022 г. за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост; ПМС № 114 от 2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост и ПМС № 157 от 2022 г. за определяне на органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България, и на техните основни функции.

Така се осигурява съответствие на нормативната рамка за изпълнение на НПВУ с приложимото право на ЕС и с националното право, включително и изпълнение на ангажимента на държавата по отношение на предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси. Като и се привежда в съответствие нормативната уредба във връзка с въвеждането на еврото в страната ни от 1.01.2026 г. Отразен е фактът, че на 27.11.2025 г. влезе в сила Решение за изпълнение на Съвета за изменение на Решение за изпълнение от 04.05.2022 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на България (ST 15108/25) и Приложение към Решение за изпълнение на Съвета от 27.11.2025 г. (ST 15108/25 ADD1).

Резултатите, които ще бъдат постигнати с прецизиране на действащата уредба, са свързани с ясно определяне на ангажиментите на участниците в процеса на управление и изпълнение на Националния план за възстановяване и устойчивост на страната ни.

Правителството одобри решение за прилагане на индексацията на възнагражденията в бюджетните организации

Министерският съвет одобри решение, с което ще се осигури прилагането на разпоредби от Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г., т. нар. удължителен закон, свързани с индексацията на възнагражденията на заетите в бюджетните организации.

Въз основа на предоставената от Националния статистически институт информация се определя, че за целите на прилагането на разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от удължителния закон, натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5,0 на сто. С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации.

При прилагането на цитираната разпоредба достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност, т.е. не се прилагат нормативни актове и други механизми за увеличаване на заплатите, освен изрично предвиденото увеличение е удължителния закон, а именно увеличение на заплатите на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация в размер на 5,0 на сто за всички останали в бюджетната сфера.

Правителството предлага да бъде назначен постоянен представител на България в Световната организация по туризъм

Министерският съвет одобри проекта на решение, с което се предлага на Президента на Република България да издаде Указ за назначаване на Тодор Стоянов - извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания, и за постоянен представител на Република България в Световната организация по туризъм.

България е член на Световната организация по туризъм на ООН от 1976 г. и има богата хронология на взаимодействие с организацията. По време на 68-та сесия на Регионална комисия „Европа" през 2023 г. в София страната ни беше избрана за член на Изпълнителния съвет с мандат 2023-2027 г.

България споделя визията на СОТ на ООН за насърчаването на конкурентни и устойчиви туристически политики и туризма като двигател на икономически растеж, приобщаващо развитие и екологична устойчивост. Организацията е важен стълб в подкрепа на устойчивостта на сектора към кризи, развитието на туризма като двигател на устойчив икономически растеж в подкрепа на местните общности, съхраняване и опазване на културно-историческото наследство.

Одобрен е План за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Министерският съвет прие Решение за одобряване на План за действие за 2026 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Планът за действие за 2026 г. е изготвен на базата на предложенията на работните групи към Съвета по европейските въпроси.

В проекта на План за действие за 2026 г. са включени 200 мерки, свързани с изготвянето на нормативни актове, транспониращи директиви на Европейския съюз (ЕС) със срок за въвеждане през 2026 г. и до края на м. април 2027 г.; изготвянето на нормативни актове, осигуряващи прилагането на учредителните договори, регламентите и решенията на ЕС; изпълнение на решения на съдебните институции на ЕС; незаконодателни мерки, свързани с прилагане на актове на ЕС; докладване на Европейската комисия (ЕК) и/или със задължение за предоставяне на информация съгласно учредителните договори, директивите, регламентите и решенията на ЕС; мерки, свързани с ангажименти, поети в рамките на Диалога за прилагане на правото на EC (THEMIS/DIALOGUE) или в рамките на текущи процедури по чл. 258 от ДФЕС; неизпълнени мерки от Плана за действие за 2025 г.

Особена загриженост предизвикват мерките, свързани с отстраняване на допуснати от България нарушения на правото на ЕС. В проекта са включени 33 мерки, имащи отношение към поети ангажименти в рамките на 37 процедури за нарушение.

През 2026 г. ще продължи ежемесечното отчитане на изпълнението на Плана за действие в рамките на Съвета по европейските въпроси и на всеки три месеца пред Министерския съвет.

С друго Решение на Министерския съвет беше приет доклад за изпълнението на Плана за действие за 2025 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2025 година.

В Плана за действие за 2025 г. са включени 203 мерки, от които са изпълнени 142 мерки. Неизпълнените мерки са 61. От неизпълнените мерки 52 са със закъснение в изпълнението (Приложение № 1). Процентът неизпълнени в срок мерки е 25.6%. Тези мерки са прехвърлени в Плана за действие за 2026 г. със срок за изпълнение до 31 януари.

В Плана за действие за 2026 г. са прехвърлени и 9 мерки които са заложени в Плана за действие за 2025 г. със срокове за изпълнение през 2026 г. (Приложение № 2). Тези мерки са прехвърлени е текущите си срокове за изпълнение.

40 от неизпълнените мерки са законопроекти, от които 17 са внесени за разглеждане в 51 -то Народно събрание.

В отчета на Плана за действие за 2025 г. са включени 27 мерки, имащи отношение към образувани процедури за нарушение по чл. 258 и чл. 260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. С изпълнението на тези мерки България ще отстрани допуснатите нарушения на правото на Европейския съюз, констатирани от Европейската комисия в рамките на 30 отделни процедури.

В Приложение № 3 към доклада са посочени 21 ненотифицирани директиви в областта на вътрешния пазар със срок за въвеждане до края на месец май 2026 г., като 11 от тях са били със срок на въвеждане 30 ноември 2025 г.

През 2026 г. продължава осъществяването на засилен текущ мониторинг в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС на мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС в Плана за действие за 2026 г.

Одобрена е бълагрската позиция за неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи"

Министерският съвет одобри позициите на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие в неформалното заседание на Съвета "Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи", което ще се проведе на 22 януари 2026 г. в гр. Никозия, Кипър. Ще бъдат обсъдени следните теми: Устойчиви подходи към връщането и реинтеграцията; Връщане към Сирия и Афганистан; Гарантиране на сигурността на Шенген - мерки в областта на вътрешната сигурност за превенция на вторичните движения: презентация на Кипър на национални мерки и обмен на мнения по компенсаторните мерки прилагани от държавите членки.

Правителството одобри също така резултатите от българското участие в заседанието на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи", формат „Вътрешни работи", проведено на 8 декември 2025 г., в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В доклада са представени резултатите от дискусиите относно: Решение за изпълнение на Съвета за създаване на годишен солидарен резерв за 2026 г.; Регламент (ЕС) 2024/1348 по отношение на създаването на списък на сигурни страни на произход на ниво ЕС и Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2024/1348 по отношение на прилагането на концепцията за „сигурна трета държава"; Регламент за установяване на обща система за връщане на граждани на трети държави, пребиваващи незаконно в ЕС; Общо състояние на Шенгенското пространство - изпълнение на приоритетите на цикъла на Шенгенския съвет: гарантиране на сигурността на външните ни граници; Отражение на настоящата геополитическа ситуация върху вътрешната сигурност на ЕС: заплахите от дронове.

Прието е решение във връзка с Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана

Министерският съвет одобри проект на Решение за излизане на Република България от участие в Център за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за интегрираната система на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана (IAMD СОЕ).

Решението е взето в контекста на разширеното участие на страната в адаптираните структури на НАТО и свързаната с този процес необходимост от оптимизация.

Двустранните отношения в областта на отбраната с Република Гърция са пример за хармонично сътрудничество в регионалните инициативи и продължават да бъдат сред приоритетите на страната ни.

Прието е предложение до Народното събрание за приемане на проект за инвестиционен разход „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси"

Министерският съвет на Република България прие решение за предложение до Народното събрание за приемане на проект за инвестиционен разход „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси" за Военноморските сили.

Военноморските сили, като част от Въоръжените сили на Република България, изпълняват основни дейности по гарантиране на националния суверенитет самостоятелно или във взаимодействие с останалите видове въоръжени сили и/или в коалиционен формат.

Защитата на морския суверенитет се осигурява изключително ефективно чрез използването на противокорабни крилати ракети, чиято зона на въздействие позволява бързо противодействие на заплахи на значителни дистанции и с висока точност.

Основен дял в изграждането на отбранителните способностите на Военноморските сили имат бреговите противокорабни ракетни комплекси, които са предназначени самостоятелно или във взаимодействие с ударните сили да водят бойни действия против надводен противник. Поради уникалните си способности, същите формират гръбнака на бреговата отбрана и защита на морските ни граници от море.

Придобиването на нови брегови противокорабни ракетни комплекси, с голям радиус на действие, ВМС ще разшири спектъра от изпълнявани задачи в национален и колективен формат, чрез които ще се генерират нови способности по възпиране и отбрана в националните морските пространства и гарантиране на морския суверенитет на Република България.

Същевременно ще се създадат условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост и за разширяване на приноса на ВМС към колективната отбрана на страната.

За ратификация се предлага споразумените с Италия за сътрудничество в областта на отбраната

Министерският съвет прие решение, с което предлага за ратификация на Народното събрание „Споразумение между правителството на Република България и правителството на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната относно съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле".

Споразумението беше подписано от министъра на отбраната на Република България Атанас Запрянов и министъра на отбраната на Италианската република Гуидо Крозето на 23 декември 2025 г. В изпълнение на ангажиментите на страната ни като пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), с подписаното Споразумение се поставя началото на изграждането на военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена на територията на Република България.

Изграждането на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле" е стратегическа стъпка за укрепване на отбранителните способности на Република България и НАТО. То ще осигури необходимата инфраструктура за разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група, както и възможност за нейното разширяване.

Министерският съвет взе също така решение за одобряване на финансиране на Министерство на отбраната за 2026 г., във връзка с РМС № 25 от 2026 г.

Одобрена е промяна на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г.

Министерският съвет прие решение за изменение на Програма „Развитие на регионите" 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Фонда за справедлив преход и от държавния бюджет.

Промените включват допълване текста на програмата с цел адаптиране спрямо актуализираните текстове на Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент REPowerEU, както и промяна в обхвата на допустимост на дейностите по Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите", с които се допуска подкрепа за социална инфраструктура в селски общини.

С цел ефективно и целенасочено използване на финансовия ресурс по линия на Фонда за справедлив преход част от средствата за безвъзмездна финансова помощ се насочват към финансов инструмент. С новата версия на програмата се променя и методът за възстановяване на разходи на бенефициенти по Приоритет 3 „Техническа помощ по чл. 37", с което се уеднаквява подходът на плащане към бенефициентите с този на възстановяване на средства от ЕК, а именно - чрез финансиране, което не е свързано с разходите.

Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Така нормативният акт се унифицира с приети по-рано текстове в Закона за държавната собственост, касаещи Комисията за разпределяне и използване на административни сгради - държавна собственост, продажбата и замяната на имоти - държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната и тези по принудително отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавни нужди.

С друга промяна Правилникът се привежда в съответствие с изискванията на Националния план за въвеждане на еврото като национална валута от 1 януари 2026 г. съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България. По този начин стойностите, определени за управлението, отдаването под наем, разпоредителните сделки и учредяването на ограничени вещни права върху имоти - държавна собственост, се преизчисляват от лева в евро.

Подзаконовият нормативен акт се допълва с разпоредби, касаещи реда за учредяване на ограничени вещни права в съсобствени между държавата и физически или юридически лица имоти.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на Министерския съвет статутът на поземлен имот в м. „Правия път" в гр. Батак, върху който се намира Учебна база „Цигов чарк", се променя от частна държавна собственост на публична държавна собственост. Имотът е в управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Прокуратурата на Република България и е придобил статут на имот - публична държавна собственост съгласно Закона за държавната собственост.

Министерството на културата получава управлението върху имот - публична държавна собственост в гр. Габрово за нуждите на Драматичен театър „Рачо Стоянов" - Габрово. Той представлява част от терен със сграда в него на ул. „Черно море" № 1. Предвижда се в сградата да бъдат разположени ателиетата на художници и сценографи, както и да се обособи място за съхранение на пиесите на театъра. С решението на Министерския съвет управлението на имота се отнема от Държавна агенция „Архиви" поради отпаднала необходимост.

Правителството обяви имот - публична държавна собственост за имот - частна държавна собственост и го предостави безвъзмездно на община Велико Търново за изграждането на общинско училище. Намира се в гр. Велико Търново, ул. „Каменец" № 1 и е с площ 7991 кв. м, заедно с построената в него сграда със застроена площ 407 км. м. До сега имотът се е стопанисвал от Министерството на образованието и науката - Професионална гимназия по моден дизайн - гр. Велико Търново, но е с отпаднала необходимост. Ако не бъдат реализирани плановете за ново учебно заведение в срок до 5 години от придобиването на имота, общината е длъжна да прехвърли собствеността върху него на държавата.

На община Бургас се предоставят имоти - частна държавна собственост за изграждане на гробищен парк и техническа инфраструктура. Имотите са с площ 11799 кв. м. и се намират в жилищен район „Меден рудник", местността „Върли бряг". Съгласно решението на Правителството при нереализиране на предвидения обект до пет години от придобиването на имотите местната администрация ще трябва да ги прехвърли на държавата. Областният управител на Бургас трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които имотите се прехвърлят на общината.

Кабинетът отмени РМС от 2020 г. за приватизация на имот - частна държавна собственост, намиращ се в гр. София, район „Витоша", местност Малък Раковец, ул. „Беловодски път" №101. Имотът е с площ 7118 кв. м, заедно с построените в него сгради и е в управление на областния управител на София. Поради необходимост от осигуряване на допълнителен сграден фонд за нуждите на Министерството на енергетиката, обаче, с писмо от октомври 2025 г. областният управител на София е предложил старото решение за приватизация на имота да бъде отменено.

По решение на правителството Министерството на здравеопазването, Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) получават управлението върху държавни имоти в гр. София.

Комисията за противодействие на корупцията получава правото да управлява част от имот - публична държавна собственост на ул. „Черковна" № 90. Тя представлява част от една сграда, цяла друга сграда и част от терена, върху който се намират сградите. Поради отпаднала необходимост управлението на частта от имота се отнема от Висшия съдебен съвет (ВСС).

Министерството на здравеопазването получава за управление имоти - публична държавна собственост, представляващи самостоятелни обекти в сграда на пл. „Света Неделя" № 6. Управлението им се отнема от ВСС, КОНПИ и КПК, като по този начин цялата сграда ще е в управление на министерството.

Поради отпаднала необходимост от Министерството на вътрешните работи се отнема управлението върху имот - публична държавна собственост, който представлява четири надпартерни етажа в сграда на ул. „Г. С. Раковски" № 112, както и управлението върху част от имот - частна държавна собственост в същата сграда, представляваща помещения на партерния етаж. Помещенията стават имот - публична държавна собственост, който с надпартерните етажи се предоставя в управление на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

На свое заседание Министерският съвет прие Решение за учредяване възмездно безсрочно право на надстрояване върху имот - публична държавна собственост в полза на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски" ЕАД. В резултат на това ще бъде изграден един етаж с разгъната застроена площ 159,90 кв.м., в североизточната част на сграда с идентификатор 68134.1001.892.5 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. София, като ще послужи за разширяване на операционния блок на Клиника по неврохирургия чрез изграждане на операционна зала. Правото се учредява върху имот, представляващ УПИ III - „за болнично заведение, обществено обслужване, подземен гараж и трафопост", кв. 387Б, м. „Бул. България", район „Триадица", Столична община, гр. София. Средствата за проектиране и изграждане на обекта са за сметка на лечебното заведение.

Модернизирането на енергийни мрежи и увеличаването на междусистемната свързаност ще бъдат допустими за финансиране от Модернизационния фонд

Модернизирането на енергийни мрежи и увеличаването на междусистемните връзки и на трансграничния капацитет за пренос на природен газ също ще бъдат допустими за финансиране със средства от Модернизационния фонд. Това е регламентирано в променената програма за условията и реда за подбор на проекти, които се финансират от фонда, одобрена от Министерския съвет на днешното му заседание. Измененията произтичат от необходимостта да бъдат осигурени енергийни връзки с достатъчен капацитет, което ще създаде условия за разнообразяване на източниците и маршрутите за доставка на природен газ, в контекста на законодателното споразумение на Европейския съюз за трайно спиране на вноса на руски газ през 2027 г.

В периода 2025 - 2026 г. със средства от Модернизационния фонд в България могат да бъдат подкрепени инвестиции в следните области: за отопление и охлаждане от ВЕИ, за инфраструктура за мобилност с нулеви емисии, за неприоритетни проекти за енергия от отпадъци и пилотни енергийни проекти и иновации в индустрията, за нисковъглероден водород, както и за проучвателни и експлоатационни дейности за геотермални сондажи.

Основна цел на Модернизационния фонд е да подпомогне инвестициите в проекти, насочени към модернизация на енергийните системи и подобряване на енергийната ефективност. Подкрепяните инвестиции трябва да бъдат в синхрон с целите, заложени в рамката на ЕС за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и дългосрочните цели, формулирани в Парижкото споразумение.

При изпълнението на договора за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй" трябва да бъде защитен основен интерес, свързан с националната сигурност

Министерският съвет прие решение за наличието на основен интерес, свързан с националната сигурност, при реализацията на проекта за изграждане и въвеждане в експлоатация на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй". Той трябва да бъде защитен при сключването на договор за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на новите мощности (ЕРС договор).

Припомняме, че сключването на такъв договор е възложено с решение на Министерския съвет от 25 октомври 2023 г. при определени изисквания - изпълнение „под ключ", в съответствие с определен график. Допълнително, с решение на Народното събрание от 23 февруари 2024 г. са определени и параметрите на бъдещия ЕРС договор - 30% на локализация на възложените дейности в България, фиксирана цена за целия обем строително-монтажни работи с ясна методика за индексация по време на изпълнението и други. С това решение на Народното събрание е приет и ускорен график за изграждане на новите ядрени мощности.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 13 от Закона за обществените поръчки, законът не се прилага при проекти, свързани с областите отбрана и национална сигурност, които попадат в определени хипотези. Обществената поръчка за ЕРС договора за 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй" попада в такава хипотеза.

„ЯК ГРУП" ЕООД е новият концесионер на находище „Айселана"-участък „Айселана 2"

Дружеството „ЯК ГРУП" ЕООД, гр. Гоце Делчев, е новият концесионер на находище „Айселана" - участък „Айселана 2", от което се добиват скалнооблицовъчни материали - гнайси и гнайсошисти. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Айселана" - участък „Айселана 2", се намира на територията на област Благоевград. Концесията за него е предоставена през м. февруари 2012 г. за срок от 35 години на „Гейт" ЕООД, с. Гърмен.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за подземните богатства.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в едномесечен срок да сключи със страните допълнително споразумение за прехвърляне на правата и задълженията по предоставената концесия и за изменение на концесионния договор.

„ГЕО-МАРК 2020" ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Луда Яна – 2"

„ГЕО-МАРК 2020" ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Луда Яна – 2", разположена в землището на село Свобода, община Стрелча, област Пазарджик. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за една година. За този срок „ГЕО- МАРК 2020" ЕООД ще вложи минимум 87 хил. лв. в проучвателните дейности.

„ЕКО-ТЕХ" ЕООД ще добива клиноптилолитови зеолити от находище „Хриси"

Софийското дружество „ЕКО-ТЕХ" ЕООД ще добива неметални полезни изкопаеми - клиноптилолитови зеолити, от находище „Хриси". Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище „Хриси" е разположено в землището на село Мост, област Кърджали. Концесията за него се предоставя за срок от 35 години. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора надхвърлят 407 хил. евро. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства приходите от тях постъпват в държавния бюджет и в бюджетите на общините по местонахождение на концесионната площ. В случая това е община Кърджали.

С днешното си решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката в шестмесечен срок да проведе преговори и да сключи договор за концесия с „ЕКО-ТЕХ" ЕООД.

„Медеком 2023" ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Места"

„Медеком 2023" ЕООД, гр. Хаджидимово, ще проучва строителни материали в площ „Места", разположена в землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за шест месеца. За този срок титулярят ще вложи минимум 22 241 евро и 20 цента в проучвателните дейности.

Увеличава се концесионната площ за добив на нефт от находище „Долни Луковит"

Концесионната площ за добив на нефт от находище „Долни Луковит", област Плевен, ще бъде увеличена до 15 230 дка и така ще бъде обхваната цялата му територия, каквито са съвременните нормативни изисквания. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера - „Проучване и добив на нефт и газ" АД.

От дружеството мотивират искането си с необходимостта в обхвата на концесионната площ да бъдат включени съществуващи добивни сондажи, останали извън нея при сключването на договора за концесия. Чрез тези сондажи ще могат да бъдат експлоатирани неусвоени части от находището.

С днешното решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката да сключи допълнително споразумение към концесионния договор с „Проучване и добив на нефт и газ" АД.

Концесионният договор за находище „Долни Луковит" е сключен през 2003 г. за срок от 18 години. През 2020 г. срокът е продължен с 15 години.

С 27 години се удължава концесионният договор за находище „Бърдарски геран"

С 27 години ще бъде удължен концесионният договор за добив на суров нефт от находище „Бърдарски геран", област Плевен. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, приемайки промяната, поискана от концесионера - „Проучване и добив на нефт и газ" АД.

Министерският съвет увеличи до 21 378 дка концесионната площ, като по този начин тя вече обхваща цялата територия на находището, каквито са нормативните изисквания. Така в обхвата на концесионната площ се включват и съществуващи добивни сондажи, чрез които могат да бъдат експлоатирани неусвоени части от находището.

С днешното решение Министерският съвет оправомощи министъра на енергетиката да сключи допълнително споразумение към концесионния договор за находище „Бърдарски геран".

Концесионният договор за находището е сключен през 2003 г. за срок от 8 години. През 2012 г. срокът е продължен с 15 години.

Правителството одобри трима номинирани кандидати за европейски прокурор

Правителството одобри трима кандидати, номинирани за длъжността европейски прокурор от Република България. Те са предложени от Комисия по подбора, която бе определена със заповед на министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Одобрените кандидати са Димитър Беличев - прокурор в Окръжна прокуратура- Пловдив и европейски делегиран прокурор; Михаела Райдовска - прокурор в Софийска градска прокуратура и европейски делегиран прокурор; Пламен Петков - прокурор в Софийска районна прокуратура.

Министерският съвет възложи на министъра на правосъдието да изпрати кандидатурите на специалния европейски орган по последваща селекция - Комитета по подбора по чл. 14, параграф 3 на Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура. След разглеждането на кандидатурите и изслушването на кандидатите, Комитетът по подбора ще изготви становище за тяхната квалификация, ще посочи дали те отговарят на условията по регламента (да са действащи прокурори, съдии или следователи, чиято независимост е извън съмнение; да притежават необходимата квалификация за назначаване на висша прокурорска или съдебна длъжност и съответния практически опит в националната правна система, финансовите разследвания и международното съдебно сътрудничество по наказателни дела) и ще класира кандидатите според тяхната квалификация и опит, като укаже реда на предпочитане. След получаване на обоснованото становище на Комитета и на списъка с класирането, Съветът на Европейския съюз с обикновено мнозинство ще избере и назначи един от кандидатите за европейски прокурор от Република България

Националната процедура по подбора бе проведена от седемчленна комисия, с представители на Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет (ВСС) и юридическия факултет на СУ. Тя премина през два етапа - проверка за допустимост въз основа на представените от тях документи и публично изслушване на допуснатите кандидати на 14 януари.

Комисията счита, че посочените трима кандидати в пълна степен отговарят на условията на Регламента и на условията и критериите, предвидени в Регламент 31 (ЕИО), 11 (ЕОАЕ) относно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на други служители на Европейската икономическа общност и на Европейската общност за атомна енергия, и в информационния документ на Европейската комисия относно критериите и изискванията за избор на европейски прокурори.

Министерският съвет одобри позицията на България по теми, включени в дневния ред на Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие"

Министерският съвет одобри днес позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи", част „Правосъдие", което ще се проведе на 23 януари 2026 г. в Никозия, Кипър.

В дневния ред на заседанието е включено обсъждане на темата за укрепването на възстановяването на активи в развиващата се финансова среда. България приветства темата, но счита, че тя се поставя на твърде ранен етап след влизането в сила на последните актуализирани инструменти на Европейския съюз в областта на издирването, обезпечаването, възстановяването и конфискацията на активи от престъпна дейност. Важно е всички държави членки да вложат усилията си в навременното и надлежно транспониране на съществуващото законодателство на ЕС, като същевременно е необходимо време за анализ на неговата ефективност.

Министрите на правосъдието ще обменят мнения и по темата за трансгранично връщане на незаконно изнесени културни ценности. България подкрепя усилията на Кипърското председателство за продължаване на борбата срещу нелегалната търговия с културни ценности, както и намерението да се извърши ново актуално проучване за необходимостта от законодателни инициативи.

По време на заседанието ще се проведе и работен обяд, в рамките на който министрите ще обсъдят темата за насочването на млади хора, които са в контакт със системата на наказателното правосъдие, към лечение за наркозависимост, в контекста на подкрепата за алтернативи на задържането.

С над 26 млн. евро ще се финансират научни изследвания през 2026 година

Кабинетът отпусна 26 005 795 евро на Министерство на образованието и науката за обезпечаване на дейности, свързани с провеждането на държавната политика в системата на науката и научните изследвания през 2026 г.

Част от средствата са необходими за заплащане на членския внос на страната ни в европейските консорциуми за научна инфраструктура и в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН).

Осигурява се и финансиране за проекти, които се реализират чрез Фонд „Научни изследвания" (ФНИ). Те ще са по двустранни споразумения и договори с Франция, Словакия и Китай, за експеримента CMS в ЦЕРН, за фундаментални научни изследвания, за изследвания на млади учени и постдокторанти, за национални научни програми и др. проекти.

Кабинетът отпусна над 5 млн. евро за подобряване на материалната база в градини, училища и студентски общежития

Кабинетът одобри финансиране за проекти по Програмите на МОН, насочени към осигуряване на повече места за деца и ученици в градини и училища, подобряване на спортна база и студентски общежития през 2026 г.

С 5 220 674 евро ще се разплатят извършени дейности по програмите за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища, за ремонт или изграждане на нови физкултурни салони и спортни площадки и за обновяване на студентски общежития.

Кабинетът прие актуализиран списък на изследователските висши училища

Министерският съвет прие актуализиран Списък на изследователските висши училища за 2025 г.

В момента 12 висши училища са изследователски. За седем от тях - Софийския университет „Св. Климент Охридски", Медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническия университет - София, Химикотехнологичния и металургичен университет и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" четиригодишният срок на получения статут изтече през 2025 г. и те подновиха статута си на „изследователско виеше училище" след оценка на актуализираните през м. ноември критерии.

В Списъка са още Медицинският университет - Плевен, Тракийският университет - Стара Загора, Русенският университет „Ангел Кънчев", Югозападният университет „Неофит Рилски" - Благоевград и Бургаският държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров".

Статутът на изследователско виеше училище беше въведен в Закона за висшето образование през 2021 г. Той се дава за принос за развитието на важни обществени области чрез научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност на висшите училища.

Правителството актуализира Тарифата за таксите по поземлена собственост в съответствие с изискванията за еврото

Правителството прие Постановление за приемане на Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост. С проекта се приема нова тарифа, в която държавните такси са превалутирани от лева в евро.

Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост е в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и е в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България. Съгласувал,

Министерският съвет променя правила за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие" за периода 2021 - 2027 г.

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 494 от 2024 г. за определяне на правила за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие" за периода 2021 - 2027 г.

С новото Постановление се съобразяват изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, привежда се в съответствие с третото изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. и се усъвършенства процедурата за проверка на оценката на проекти.

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 26 януари 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В началото на заседанието Кипърското председателство ще запознае министрите със своята работна програма в областта на земеделието и рибарството през първата половина на 2026 г.

Съветът ще обсъди въпросите, свързани със селското и горското стопанство и рибарството в контекста на Стратегията на ЕС за биоикономиката. Република България счита, че Стратегията съдържа важни елементи в подкрепа на първичните производители, но е необходимо да се засили достъпът до финансиране, да се улесни регулаторната рамка и да се гарантира, че производителите получават справедлив дял от създадената добавена стойност. За да се осигури реална и бърза подкрепа, е необходимо да бъдат отчетени националните специфики, конкретните потребности на отделните земеделски стопани и устойчивите бизнес модели. Следва да бъде намерен подходящ механизъм, който гарантира, че предоставените стимули не водят до допълнителна административна тежест за държавите членки.

Министрите ще обменят мнения относно регламента за изменение на Регламента Биологично производство, след представянето му от Комисията. Страната ни счита, че своевременните изменения ще подпомогнат конкурентоспособността и устойчивото развитие на сектора, като същевременно ще засилят доверието на потребителите. Ясният график на работа по досието ще даде предвидимост на земеделските производители, преработвателите и сертифициращите органи, с което ще се улеснят инвестиционните им решения.

Очаква се на заседанието Полша да представи документ относно необходимите

действия за защитата на чувствителните селскостопански сектори в контекста на

търговските споразумения с трети страни. Република България смята, че двустранните предпазни клаузи, адаптирани към специфичните характеристики и нужди на селскостопанския сектор и позволяващи временно спиране на преференции в случай на заплахи за производството на ЕС, причинени от прекомерен внос, трябва да бъдат включени във всяко споразумение за свободна търговия. Както многократно досега е заявявала страната ни, отново ще подчертае необходимостта да се прилагат единни изисквания към стоките от ЕС и вносните стоки.

Без пълна картина на предоставените отстъпки ще бъде трудно да се оцени цялостно тпхното въздействие върху производството в ЕС, неговата рентабилност и перспективи. Затова смятаме, че първата стъпка в анализите следва да бъде обобщаването на всички вече предоставени и планирани преференции в чувствителни селскостопански сектори.

Отново подчертаваме, че в контекста на търговските споразумения с големи световни износители на селскостопански стоки е необходимо да се създаде специален фонд за компенсиране на евентуални загуби, понесени от селскостопанския сектор в резултат на влизането в сила на споразумения за свободна търговия.

Делегацията на Австрия ще представи информация относно силния икономически натиск, на който са подложени земеделските производители в ЕС и който заплашва тяхната икономическа жизнеспособност. В документа са посочени следните действия, които Австрия смята, че трябва да се предприемат: незабавно спиране на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (СВАМ) за торове; компенсиране на неблагоприятното конкурентното положение на селското стопанство; повишена прозрачност и мониторинг на пазара на торове; задължителен анализ на цялостното въздействие върху селското стопанство; временно спиране на тарифите за най- облагодетелствани нации и специфичните антидъмпингови мита върху торовете в интерес на Съюза.

Република България подкрепя документа на Австрия, който, в светлината на притесненията на нашите земеделски производители, покрива техните искания.

Приета е Национална програма за действие срещу антимикробната резистентност 2026-2029 г.

Министерският съвет прие Национална програма за действие срещу антимикробната резистентност 2026-2029 г. и Решение за одобряване на финансиране на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието и храните за 2026 г.

Идеята на Националната програма е ограничаване на антимикробната резистентност (АМР) в контекста на концепцията на СЗО „Едно здраве", визирайки взаимосвързаните проблеми в хуманната и ветеринарната медицина и околната среда.

Програмата цели да се засилят мерките по контрола и превенцията на инфекциите чрез превантивни действия, добри хигиенни практики и ефективни противоепидемични мерки. Един от основните й приоритети е да бъде оптимизирано прилагането на антибиотици при хора и животни, за да се подобрят трайно здравните показатели на обществото.

Осъществяването на Националната програма изисква координирани действия в областта на хуманната и ветеринарна медицина, на опазването на околната среда и водите, но също и достатъчни човешки и финансови ресурси.

Приети са изменения в три нормативни акта

Министерският съвет прие изменения и допълнения в следните нормативни актове: Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания.

С промените действащите подзаконови нормативни актове се привеждат в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България при спазване на принципа на защита на потребителите, принципа на информираност, принципа на ефективност и икономичност, принципа на прозрачност и принципа на приемственост и автоматично превалутиране на суми от левове в евро.

Целта е съществуващите държавни такси в лева, да бъдат преизчислени в евро, за постигането на яснота за потребителите след въвеждането на еврото като официална парична единица.

Одобрено е финансиране за Министерството на здравеопазването

Министерският съвет на Република България прие Решение за одобряване на финансиране за Министерството на здравеопазването за 2026 г. в общ размер на 920 300 евро. Сумата е за увеличаване на субсидията за Българския Червен кръст, в т.ч. 153 400 евро за Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст.

Средствата са предназначени за финансово осигуряване на дейности на най- голямото сдружение с идеална цел в България в съответствие с целите и политиките на организацията в полза на уязвимите български граждани и на лицата, получили хуманитарна закрила.

С друго правителствено решение е одобрено финансиране на Министерството на здравеопазването за 2026 г. в размер на 1 279 000 евро. Със средствата се предвижда да бъде закупена нова ангиографска система в „Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора. Реализирането на инвестицията ще доведе до осигуряването на адекватна здравна и медицинска грижа, която да позволи съкращаване на средното време от началото на симптомите до началото на лечението. Това ще доведе до намаляване на смъртността от инсулти и до увеличаване дела на болните с добри функционални показатели. Проектът е в съответствие с действащото в страната законодателство в областта на медицинската помощ и с целите, набелязани от действащите стратегически документи в сектора.

Правителството одобри изменение на Решението за предоставяне на разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на ЕС на „ЛИДОНИ-2016" ЕООД

Правителството прие Решение да предостави разрешение за освобождаване от действието на ограничителните мерки на Европейския съюз на основание на Регламент на Съвета (ЕС) № 833/2014 от 31 юли 2014 година относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна на „ЛИДОНИ-2016" ЕООД.

С решението се предоставя разрешение на „ЛИДОНИ-2016" ЕООД да извършва продажба, доставка, трансфер или износ за Руската федерация на изделия с търговски марки „Vidima", „Ideal Standard" и „Villeroy & Boch", които дружеството ще закупува от „Вилерой & Бох България" АД.

Правителството одобри резултатите от Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество между България и Египет

Правителството прие Решение за одобряване на резултатите от Втората сесия на Междуправителствената смесена комисия за икономическо сътрудничество между Република България и Арабска република Египет.

Сесията е проведена в периода 2–4 декември 2025 г., в град Кайро, Арабска република Египет.

Българската делегация бе ръководена от министърът на икономиката и индустрията и председател на българската част на Смесената комисия Петър Дилов.

Египетската делегация бе ръководена от министърът на планирането, икономическото развитие и международното сътрудничество на Арабска република Египет и председател на египетската част на Смесената комисия д-р Рания Ал Машат.

По време на сесията беше направен анализ на двустранното сътрудничество между България и Египет. Разгледани бяха въпроси свързани с българо-египетските икономически отношения и възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в редица области - търговско и икономическо сътрудничество, индустрия, инвестиции, иновации, развитие на микро, малки и средни предприятия, военно производство, енергетика, земеделие и храни, транспорт и съобщения, киберсигурност и други.

По време на визитата на българската делегация за сесията е проведен бизнес форум, организиран от Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, с участието на официални представители и над 40 български и египетски компании.

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което се проведе на 8 и 9 декември 2025 г. в Брюксел.

Делегацията беше ръководена от заместник-министъра на икономиката и индустрията Дончо Барбалов в частта „Вътрешен пазар и индустрия", проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката, в частта „Научни изследвания" и от заместник-постоянния представител на Република България към Европейския съюз Петя Василева в частта „Космическо пространство".

В частта „Вътрешен пазар и индустрия" министрите обсъдиха първия Годишен обзорен доклад на Европейската комисия относно опростяването, изпълнението и правоприлагането. По време на заседанието се подчерта необходимостта от запазване на високо ниво на амбиция за намаляване на регулаторната и административната тежест и осигуряване на среда, насърчаваща конкурентоспособността, растежа и инвестициите, чрез опростяване на правната рамка, по-ефективна цифровизация, по-стриктно прилагане на правилата и засилена политическа ангажираност.

Съветът проведе дебат относно премахването на бариерите на единния пазар и подкрепи приоритизирането на работата по предложените три бариери, а именно: сложни процедури за учредяване и упражняване на стопанска дейност, фрагментирани правила за опаковане, етикетиране и отпадъци, рестриктивно национално регулиране на услугите.

В рамките на Съвета министрите обсъдиха темата „Електронна търговия: предизвикателства, свързани със съответствието на продуктите и правоприлагането" и подкрепиха предприемането на ефективни мерки във връзка с бързото развитие на електронната търговия и нарастващия брой пратки с ниска стойност, закупени директно от трети държави чрез онлайн платформи, които често не отговарят на изискванията на ЕС. Това създава рискове за безопасността на потребителите и води до нелоялна конкуренция за европейските предприятия, които спазват стандартите и приложимите правила.

В частта „Научни изследвания" Съветът одобри мандат за преговори с Европейския парламент по Регламента за изменение на Регламент (ЕС) 2021/1173 по отношение на EuroHPC. Настоящото изменение отразява значителния напредък в областта на изкуствения интелект, нарастващите потребности от мащабни изчислителни мощности и стратегическата необходимост ЕС да укрепи своята технологична конкурентоспособност и суверенитет.

Министрите проведоха ориентационен дебат по Пакета от предложения „Хоризонт Европа": рамкова програма за научни изследвания и иновации за периода 2028-2034 г. с основен акцент върху правилата за участие и разпространение на резултатите. Европейската комисия и редица делегации акцентираха върху административното опростяване, по-кратък и ясен регламент, гъвкавост за бързо реагиране и избягване на прекомерно регламентиране на изпълнението, включително на ниво програмен комитет.

В частта „Космическо пространство" Съветът проведе ориентационен дебат по предложението за Регламента относно безопасността, надеждността и устойчивостта на космическите дейности в Съюза (Акт на ЕС за космическото пространство). Всички държави членки подкрепиха значението на осигуряване на безопасност, устойчивост на кризи и екологична устойчивост като основни цели на Акта, както и придържането към хоризонталния характер на правилата в областта на киберсигурността.

Министерският съвет предлага Асен Аврамов да бъде удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий" - първа степен

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Президента на Република България да удостои Асен Аврамов с орден „Св. св. Кирил и Методий" - първа степен 3а изключителните му заслуги в областта на културата и изкуството.

Решението бе взето по предложение на министъра на културата Мариан Бачев, въз основа на писмо от Инициативен комитет от изтъкнати български творци и след изразено положително становище на постоянно действащата в Министерството на културата комисия 3а държавни отличия.

Асен Аврамов е сред най-значимите български композитори и автори на сценична и филмова музика. Той е създател на над 250 партитури 3а театрални спектакли и повече от 20 партитури 3а игрални и документални филми, с които представя българската култура както у нас, така и на международната сцена. Неговото творчество се отличава с дълбочина, оригиналност и органично вплитане на българските музикални традиции в съвременен художествен език.

Освен като композитор, Асен Аврамов има и значим принос като педагог и ментор, предавайки своите принципи на хармония, естетика и професионална етика на поколения млади творци в НАТФИЗ „Кр. Сарафов", театралния колеж „Любен Гройс" и Нов български университет. Особено признание заслужават и неговите иновативни музикални ателиета и творчески работилници, уникални със своя подход и въздействие.

Носител е на редица престижни отличия, сред които наградите „ИКАР", „АСКЕЕР", Grand Prix на Международния фестивал в Хърватска, Prix Europa, както и почетния знак на Министерството на културата „Златен век" - звезда.

Предложението за удостояването на Асен Аврамов с орден „Св. св. Кирил и Методий" - първа степен е израз на висока държавна оценка и уважение към неговия изключителен принос за развитието и утвърждаването на българската култура и изкуство.

Министерският съвет прие постановление за създаване на Регионален културен институт „Център за художествени занаяти и изкуства – Орешак"

Министерският съвет прие постановление, с което се създава Регионален културен институт „Център за художествени занаяти и изкуства - Орешак". Новият институт със седалище в с. Орешак, община Троян, ще бъде специализиран център за създаване, представяне и популяризиране на културни продукти в областта на нематериалното културно наследство, художествените занаяти и изкуствата.

Институтът ще развива богата образователна, изследователска и творческа дейност, ще поддържа ателиета, колекции и резидентна програма за занаятчии, както и ще организира регионални, национални и международни събития - фестивали, базари, изложби и демонстрации.

Териториалният обхват на новия културен институт включва общините Троян, Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.

Постановлението е прието на основание Закона за закрила и развитие на културата. В двумесечен срок Общинският съвет на Троян трябва да приеме правилник за устройството и дейността на института, а изпълнението е възложено на кмета на общината.

Министерският съвет одобри 921000 евро за археологически проучвания и консервация през 2026 г.

Министерският съвет одобри финансиране в размер на 921 000 евро за Министерството на културата за 2026 г. за теренни археологически проучвания и теренна консервация на 7 приоритетни обекта от национално значение - Първа българска столица Плиска; Антична колония „Аполония Понтика", остров „Св. св. Кирик и Юлита; Средновековен град Калиакра; Средновековна българска столица Трапезица; Античен град „Никополис ад Иструм"; Тракийско селище при с. Васил Левски, Община Карлово; Античен и средновековен град „Петрич кале", Община Аврен.

Финансирането ще осигури продължаване на системните археологически изследвания, опазване и социализация на обектите, както и развитие на културния туризъм, науката и регионалната икономика, като това ще допринесе и за съхраняването на националната ни памет и културна идентичност.

Одобрена е помощ на кандидатите по програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна

Министерският съвет прие Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България", приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с Решения № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 на Министерския съвет от 2022 г. и Решения № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 на Министерския съвет от 2023 г. и Решение № 115 и 201 на Министерския от 2025 г., съгласно списък № 30 и проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерство на туризма за 2026 г. Плащанията са верифицирани за периода от 01 февруари 2025 г. до 04 март 2025 г.; както и доплащане за отчетни периоди от 01.11.2024 г. до 30.11.2024 г.; 01.12.2024 г. до 31.12.2024 г., в резултат на преразглеждане на проектните предложения.

С приемането на настоящия акт плащанията към одобрените за финансиране кандидати са в размер на 1 054 346 евро с ДДС, съгласно приложения Списък № 30, неразделна част от Решението на Министерския съвет.

Актуализират се Насоките за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция

Правителството одобри нови Насоки за уеднаквяване на практиката по определяне и прилагане на дейностите по системна интеграция по чл. 7с от ЗЕУ. По този начин се актуализират действащите към настоящия момент Насоки, като се адресират препоръки, дадени от Европейската комисия, свързани с прилагането на § 45, ал. 1, изр. второ от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за електронното управление.

Прието е увеличаване на капитала на „Национална спортна база" ЕАД

Министерски съвет прие Решение Разпореждане за увеличаване на капитала на „Национална спортна база" ЕАД чрез непарична вноска, представляваща вземане на държавата срещу дружеството. Средствата от увеличението на капитала се предвижда да се използват за ремонт и реконструкция на открита лекоатлетическа писта, Национален стадион „Васил Левски".

Одобрено е финансиране на Министерството на младежта и спорта

Министерският съвет одобри финансиране на Министерството на младежта и спорта за 2026 г. за сметка на средства с източник Държавно предприятие „Български спортен тотализатор" в размер 4 143 630 евро, за извършване на плащания по договори по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2025 г.

Одобрен е План за действие за изпълнение на Концепцията за директно предлагане на ДЦК за индивидуални инвеститори

Със свое решение Министерският съвет одобри План за действие за изпълнение на Концепцията по т. 1 от Решение № 953 от 30 декември 2025 г. на Министерския съвет с цел организация на първично предлагане на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в Република България и реализиране на първа емисия до 31 декември 2026 г (Решение № 953/30.12.2025 г.).

Планът за действие разписва последователните етапи, инструментите и сроковете за практическото реализиране на всяка мярка. Тази по-детайлна структура цели осигуряването на изпълнимост, проследимост и измеримост на предвидените действия, като по този начин се създава по-ясна рамка за планиране, изпълнение и отчетност на Концепцията за организация на първично предлагане на ДЦК, насочени към индивидуални инвеститори, приета от Министерския съвет.

Една от основните опорни точки на Плана за действие е създаването на Координационен съвет към Министерския съвет, като механизъм за междуинституционална координация и взаимодействие, включително с кредитни институции, търговски дружества, секторни професионални сдружения и трети лица, имащи отношение към решаване на въпросите, относно първичното предлагане на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в Република България.

По този начин се цели своевременно и последователно постигане на общата стратегическа цел, а именно да се осигури цялостност на управлението и да се ускори изпълнението на Решение № 953/30.12.2025 г.

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвет „Общи въпроси"

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси", което ще се проведе на 26 януари 2026 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Кипърското председателство на Съвета на ЕС ще представи своята шестмесечна програма, като министрите ще имат възможност да проведат обмен на мнения по тях.

Министрите по европейските въпроси на държавите - членки ще проведат първи дебат по инициативата на ЕК за изграждане на Европейски щит за демокрация, който съдържа набор от мерки в три ключови области: засилване на ситуационната осведоменост и опазване на интегритета на информационното пространство, подкрепа за свободни и честни избори и независими медии, и повишаване на устойчивостта на обществото и ангажираността на гражданите.

Министрите ще обсъдят съответните глави от Доклада на ЕК за върховенството на правото в ЕС от м.юли т.г, посветени на Дания, Естония, Испания и Гърция.

Правителството одобри финансирането на заключителните мероприятия за 2026 г. на председателството на България на ПСЮИЕ

Министерският съвет прие решение за одобряване на финансирането на заключителните мероприятия за 2026 г. на председателството на Република България на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (01 юли 2025 г. - 30 юни 2026 г.).

ПСЮИЕ е основен политически формат за изграждане на доверие, сътрудничество и добросъседски отношения между столиците от Югоизточна Европа, като за периода на своето съществуване се превърна в основна регионална платформа за диалог. Република България е инициатор за създаването на ПСЮИЕ като водещ политически формат, а началото на инициативата бе положено на Софийската среща на министрите на външните работи на страните от Югоизточна Европа (6-7 юли 1996 г.). В нейните рамки бе приета Софийската декларация за добросъседски отношения, стабилност, сигурност и сътрудничество на Балканите.

Това е четвъртото председателство на страната ни, като последното бе в периода 2015 - 2016 г., когато се отбелязаха 20 години от лансирането на ПСЮИЕ. Настоящото съвпада с 30-годишнината от учредяването на Процеса.

Успешното провеждане и приключване на председателството на тази ключова инициатива за сътрудничество в стратегически важен за България регион, какъвто е Югоизточна Европа, ще има висока добавена стойност за утвърждаване водещата роля на страната ни в процесите на регионалното сътрудничество и допълнително ще повиши имиджа й в международен план.

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (КСО). С предложените промени се въвежда многофондова система във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, като се дава възможност за избор от страна на осигурените лица на начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания, посредством управлението им в инвестиционни портфейли с различен рисков профил.

В рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества ще създават подфондове с различен инвестиционен профил, съобразени с жизнения цикъл на осигурените лица. Лицата ще могат да избират не само пенсионен фонд, управляван от определено пенсионноосигурително дружество, но също и подфонда с инвестиционния профил - динамичен, балансиран и консервативен, който те намират за най-близък до техния рисков апетит. Разпределението на лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд и подфонд в него, ще се извършва служебно въз основа на възрастта им и при спазване на съоветните нормативни условия в законопроекта.

В контекста на въвеждането на многофондовия модел се предлага замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност от управлението на активите на универсалните и професионалните пенсионни фондове с друг показател за инвестиционните резултати, който ще се изчислява и обявява от Комисията за финансов надзор.

С измененията се предлага разширяване на видовете допустими инвестиции на фондовете с нови финансови инструменти - като инструменти на паричния пазар, акции на пазари за растеж, борсово търгувани фондове, които не са колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове на регистрационен режим. Детайлизирани са и инвестиционните ограничения в контекста на новите инвестиционни възможности и въвеждането на мултифондов модел, ще бъдат завишени изискванията за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурителните дружества във връзка с инвестиционната дейност.

С промените в КСО се предлага плавно въвеждане на двукомпонентна такса, формирана от фиксирана част - процент върху управляваните активи, и променлива част, представляваща процент от постигнатия доход при инвестиране. Сред промените е и стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска, в рамките на 10-годишен период.

В допълнение със законопроекта се развива и уредбата на изплащането на средства при придобиване на право на пенсия от гл. т. по-добро покритие на поеманите от пенсионноосигурителните дружества рискове, включително начинът на изчисляване на пенсиите и по-адекватна по размер актуализация на пенсионните плащания.

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

Министерският съвет прие решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за земеделските производители.

Този закон има за цел да надгради правната рамка за приложението на Взаимоспомагателния фонд, като създава функции на министъра на земеделието и храните и на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие". В допълнение се регламентира начина на сформиране на средствата в този Взаимоспомагателен фонд в рамките на европейското законодателство.

Създават се функции на Държавен фонд „Земеделие" в областта на изпълнението на Социалния план за климата.

Добавя се възможност за делегиране на правомощия от страна на изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" на заместник-изпълнителните директори и директорите на областни дирекции по изпълнението на Стратегическия план.

Прецизират се текстове относно инвестиционните интервенции с цел по-ясното им приложение и осигуряване на публичност и прозрачност за бенефициентите.

Регламентира се възможността и за кампания 2026 и 2027 г. кандидатите и бенефициентите да могат да подадат до Държавен фонд „Земеделие" заявление за подпомагане по интервенциите за директна подкрепа и площните интервенции по линия на развитието на селските райони и без удостоверяване с квалифициран електронен подпис.

В Закона за Българската банка за развитие се добавят Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г., както и остатъчните ресурси след приключване на програмния период. По такъв начин Министерството на земеделието и храните предлага възстановяване на прага на гаранционно покритие от 50 % на 80% по гаранционната програма, с цел постигане на по- висока ефективност при усвояване на финансовите инструменти и насърчаване на инвестиционната активност в селските райони.