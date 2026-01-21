Слави Трифонов: Гласуването със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени

"Ще обърна внимание отново на фактите и на истината. Не в последния момент, а преди една година парламентарната група на „Има такъв народ" предложи промяна на Изборния кодекс, смяна на машините, с които избираме, и премахване на мъртвите души в избирателните списъци. Гласуването с машини със сканиращи устройства ще направи изборите безапелационно почтени, тъй като сегашните машини са опорочени". Това написа във фейсбук профила си лидерът на ИТН Слави Трифонов.

"Не случайно ги наричат „мадуровки" и не може да им се има никакво доверие. И от толкова години мъртвите души в избирателните списъци променят резултатите при гласуване. Това е толкова долно. Никой не ги махна толкова много години и е крайно време това да се случи", написа още той.

Някой от „Продължаваме промяната – Демократична България" каза, че тези промени трябвало да бъдат изтеглени, защото иначе вносителите щели да се срещнат с юмрука на протеста. Явно някои хора се изживяват като лидери на протеста - затова говорят за юмрука на протеста и удобно премълчават факта, че заради тях голяма част от софиянци се срещат с боклука на кмета, написа още той.

Продължавам да вярвам, че българинът е мъдър и рано или късно истината ще възтържествува - и по отношение на юмрука, и по отношение на боклука, посочва той.