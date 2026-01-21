Орисаха първото бебе на Велико Търново за 2026 г.

852 бебета са проплакали в местното родилно, сред тях 15 двойки близнаци

Във Велико Търново орисаха първото бебе на 2026 г. На специално тържество в Деня на родилната помощ малкият Ивайло Петков получи подаръци от дамите от Зонта клуб и златна перпера от зам.-кмета на община Велико Търново Георги Недев. Той бе подготвил и личен подарък за първото болярче - ваучери за покупки от детски магазин. Зам.-кметът Георги Недев връчи на първото болярче за 2026 г. златна перпера и ваучери за детски магазин Снимка: ДИМА МАКСИМОВА, РУМИНА ДИМИТРОВА

58 бебета са се родили в Търново от началото на годината в областната болница, навръх Бабинден са проплакали две новородени, обяви на празника шефът на АГО в областната болница доц. Светлозар Стойков.

852 бебета, сред които 15 двойки близнаци са проплакали в Родилното отделение на Великотърновската болница през м.г. "Те са с около 100 по-малко от 2024 г и с около 200 по-малко от предишните 8 години, но все пак на всички е ясно, че в Европа е налице демографски срив. Играе роля и нехайното и пренебрежително отношение на правителствата от последните 15 г. към лекарите и акушерките - недостойно заплащане, недостойно място в обществото", не скри горчивината си доц. Стойков Доц. Светлозар Стойков поздрави екипа си .

Така тези 836 раждания през 2025 г. са реализирани от екип почти наполовина спрямо предишните години. Намалели, заради пенсиониране и преминаване на други работни места. В момента в отделението има недостиг на лекари, макар да са постъпили две специализантки.

Според лекаря около 45 на сто от всички раждания във Велико Търново са с цезарово сечение. Продължава тенденцията първото раждане да е над 30 г. , а причините са кариерно развитие, финансово обезпечаване, самостоятелност. Най-възрастната родилка през м.г. е била на 45, а най-малката - на 15 г. Шефката на Неонатологията в Търново д-р Кина Николова получи на празника плакет на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" от директора д-р Даниел Илиев Снимка: Дима Максимова

На празненството с плакети на болницата бяха удостоени доц. Стойков и завеждащата неонатологичния сектор д-р Кина Николова.

По стара традиция най-младата акушерка Мелиса Осман, която е и първенец на випуска във великотърновския филиал на Медицинския университет във Варна, изми ритуално със сапун ръцете на шефа на АГО, за да се раждат по-лесно бебетата и да са толкова много, колкото сапунените мехурчета.

За акушерка на годината пък бе обявена Мария Петрова, която има 30 г. стаж в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов".