Златко Живков се преклони пред паметта на писателя Йордан Радичков

Кметът на Монтана Златко Живков се преклони пред паметта на големия писател Йордан Радичков. Днес се навършват 22 години от смъртта на твореца, който с въображение, чувствителност и усмивка написа най-красивите истории за Северозапада.

В знак на признателност преди 18 години в Монтана бе издигнат паметник на писателя. Бронзовата фигура, разположена в близост до сградата на библиотеката в града е създадена от приятеля на Радичков и бележит български скулптор Георги Чапкънов.

Да си спомним за човека, който сееше лъвове:

„Есента баща ми умря и тогава аз продължих да сея лъвове в нивата и да жъна зайци от нея. Съседите известно време се смяха, че сея лъвове, а жъна зайци, но после престанаха да се смеят й взеха да ме гледат накриво. Откъде-накъде, викаха те, ние ще сеем леща, а той ще сее лъвове! Той да не би да е по-горе от нас! За да угодя на съседите, се отказах от лъвовете и почнах и аз да сея леща. Тогава те почнаха да се смеят и да говорят зад гърба ми, че не става човек от мене. Баща му, викаха те, сееше лъвове, а тоя седнал да сее леща. Тогава разбрах, че не трябва да слушам съседите. Сей лъвове, милостиви читателю, та макар и да жънеш зайци! Може би един ден съдбата ще те възнагради и сред мършавите зайци в твоята нива ще те срещне спокойно лъвът. Бог да те благослови!" (Йордан Радичков – „Домашна тетрадка")