Зам.-министър Барбалов: Промените в Закона за защита на потребителите се създава нов механизъм за защита на техните колективни интереси

Парламентът одобри окончателно, на второ четене, промени в Закона за защита на потребителите, внесени от Министерския съвет, с част от които се разширява значително материалният обхват на представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите, съобщават от пресцентъра на правителството.

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите се създава ефективен механизъм за защита на колективните интереси на гражданите чрез представителни искове и се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828.

Включват се нови области като защита на данните, финансови услуги, пътуване и туризъм, енергетика, телекомуникации, права на пътниците, предоставяне на услуги, обща безопасност на продуктите и други.

"С приетите изменения се осигурява възможност за предявяване на представителни искове за преустановяване или забрана на практики в нарушение на колективните интереси на потребителите, както и за средства за правна защита обезщетение, поправка, замяна, намаляване на цената, прекратяване на договора или възстановяване на платената цена", коментира заместник-министърът на икономиката и индустрията Дончо Барбалов.

По думите му, законът въвежда специална уредба за представителни искове, която съответства изцяло на изискванията на Директива (ЕС) 2020/1828, като разширява материалния обхват на исковете и кръга на квалифицираните организации, които могат да ги предявяват, включително Комисията за защита на потребителите (КЗП) и квалифицирани организации от държавите членки на ЕС за трансгранични искове.

"Със закона се създават и условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите, като се определят органите за надзор на пазара и КЗП като единно национално звено за контакт в европейската система за бързо предупреждение", посочи още Барбалов.

Икономическият заместник-министър обърна внимание, че законът е включен като мярка № 181 в Плана за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС за 2025 г., и с приемането му се създават условия за затваряне на наказателната процедура срещу страната за невъвеждане в срок на Директива (ЕС) 2020/1828.